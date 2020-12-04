В Одесі депутати облради влаштували масове бойовисько у залі засідань: відео бійки

В Одесі депутати обласної ради влаштували масову бійку прямо під час засідання першої сесії нового скликання. Політики також ламали меблі та техніку, лаяли один одного, обливалися водою, а один з народних обранців звернувся по меддопомогу.

Так, 4 грудня народний депутат Тетяна Плачкова звернулася до медиків з підозрою на перелом руки. Про це повідомляє "Думська".

Конфлікт почався ще з ранку після того, як депутати від трьох політичних сил заблокували трибуну, і тривав до самого вечора.

Зазначається, що причиною стала спроба однієї з груп провести реєстрацію членів ради.

Протистояння періодично переростало на бійки за участю кількох десятків людей, і в підсумку почати першу сесію так і не вийшло.

У бойовиську брали участь і депутати облради, і нардепи, і представники муніципального зборів.

Відео: В Одеській облраді сталася масова бійка

Сторонами конфлікту стали депутати з ОПЗЖ, "Партії Шарія" та "За майбутнє" з одного боку і "Слуги народу", "Європейської солідарності" та "Довіряй справах" - з іншого.

Відео: Конфлікт між депутатами Одеської облради тривав весь день

Блокувальники трибуни пояснили свої дії інтригами президентської політсили та її союзників, які нібито домоглися того, що територіальна виборча комісія затягує реєстрацію дев'яти депутатів від "За майбутнє" і одного ОПЗЖиста. Зауважується, що насправді заяви цих депутатів надійшли запізно - вчора ввечері - і комісія просто не встигла їх розглянути.

Через зрив сесії опоненти блокувальників не можуть сформувати більшість і домогтися обрання свого кандидата - Григорія Діденка - головою облради. Представники ОПЗЖ зі своїми союзниками своєю чергою бачать в цьому кріслі заступника голови минулого скликання Вадима Шкаровського.

Відео: Масова бійка депутатів у залі засідань Одеської облради

Раніше повідомлялося, що у Києві депутати влаштували бійку з "копами" у залі облради, і з'явилося відео конфлікту.

Також ми писали про те, що на початку листопада нардепи влаштували бійку в Раді, і конфлікт потрапив на відео.