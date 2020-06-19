В Одесі банда підлітків жорстоко побила та пограбувала перехожого серед білого дня

В Одесі підлітки напали на перехожого, жорстоко побили і пограбували. Інцидент стався серед білого дня на вулиці Варненській в Київському районі міста біля парку Горького.

Троє малолітніх грабіжників забрали у чоловіка трохи більш як 2,5 тисячі гривень і втекли. Про це 19 червня повідомили в Київському відділі поліції в Одесі.

Спочатку один з хлопців кілька разів ударив місцевого жителя по потилиці і той впав. Потім зловмисники побили потерпілого вже всі разом і обчистили кишені.

Правоохоронці розповіли, що двох 15-річних одеситів вже розшукали. Підліткам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу, повідомив начальник Київського відділу поліції В'ячеслав Барба.

Також він додав, що зараз намагаються встановити місце знаходження третього малолітнього грабіжника.

"За скоєне підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років", - заявив Барба.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Оболоні на людей серед білого дня, нападають підлітки, а поліція не діє.

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