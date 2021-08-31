В Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю: погрожувала та перевертала товар (відео)

В Одесі розлючена бабуся вирішила самостійно боротися зі стихійною торгівлею в історичній частині міста – Молдаванці.
Відео розправи з торговцями опублікували у Telegram-каналі "Ху***я Одеса".
Так, інцидент стався сьогодні, 31 серпня.
Зокрема, бабусю та її сусідів так дістали продавці овочів поруч з будинком, що вони пішли на радикальні заходи та влаштувала погром.
Спочатку одеситки кричали торговцям, щоб вони прибиралися, а потім після погроз перейшли до дій.
Одна схопила коробки з овочами та почала їх перевертати. Інша ж намагалася її відмовити від погрому, але їй це не вдалося.
Жінці погрожували розправою і в’язницею.
У коментарях користувачі відреагували на вчинок жінок.
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