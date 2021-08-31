RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі агресивна жінка розгромила торгову крамницю: погрожувала та перевертала товар (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі розлючена бабуся вирішила самостійно боротися зі стихійною торгівлею в історичній частині міста – Молдаванці.

Відео розправи з торговцями опублікували у Telegram-каналі "Ху***я Одеса".

Так, інцидент стався сьогодні, 31 серпня.

Зокрема, бабусю та її сусідів так дістали продавці овочів поруч з будинком, що вони пішли на радикальні заходи та влаштувала погром.

Спочатку одеситки кричали торговцям, щоб вони прибиралися, а потім після погроз перейшли до дій.

Одна схопила коробки з овочами та почала їх перевертати. Інша ж намагалася її відмовити від погрому, але їй це не вдалося.

Жінці погрожували розправою і в’язницею.

У коментарях користувачі відреагували на вчинок жінок.

  • Неадекватні, навіщо таке робити;
  • Ну стихійні базари не подобаються під вікнами. Згідна, але так боротися немає сенсу;
  • Я десь розумію їх. У мене біля гаража постійно торгували та постійно стояла газель біля воріт і гори сміття, тухлятини. Я один раз не витримав і сказав і питання було закрите;
  • Їхній вчинок взагалі не розумію, такі питання потрібно вирішувати цивілізовано.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі пляж втрапив у скандал. Відвідувачів на ньому грубіянять та виганяють.

Також у Бердянську туристи влаштували бійку прямо в морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса