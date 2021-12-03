В Одесі 15-річний ліцеїст наклав на себе руки: спливли шокуючі деталі трагедії

За попередніми даними, 15-річний хлопець покінчив життя самогубством. У поліції відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 155 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Через кілька днів після трагедії почали спливати деталі. Нібито загиблий підліток перебував у трудовому рабстві та від нього вимагали відпрацювати борг.

Підлітку погрожували

Знайомі хлопця розповіли в коментарі для "7 каналу", що за ним регулярно приїжджав чоловік, на ім'я Павло і забирав його у свій заміський будинок.

Там підліток відпрацьовував йому борг фізичною роботою - прибирав дошки, працював на ділянці, виривав траву.

Про те, що підліток змушений відпрацьовувати якийсь борг, знали його друзі та знайомі. Він розповів незадовго до загибелі, що йому погрожували.

За словами друзів загиблого, про цю ситуацію нібито знав і директор ліцею, де він навчався.

"За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він буде наступного разу їхати на роботи. Він говорив, що не знає, може завтра-післязавтра. Говорив, що боїться їхати, оскільки Павло його сильно залякав", - розповів знайомий ліцеїста.

Крім того, хлопець повідомив, що Павло – Колишній співробітник правоохоронних органів. Він просив допомоги та захисту у директора ліцею, але той опинився на боці цього дивного роботодавця.

Також підліток за пару днів до смерті поскаржився й іншим своїм друзям, що йому погрожують розправою. Під час розмови було видно, що він дуже переляканий.

Раніше вже намагався вчинити суїцид

Крім того, хлопець раніше вже намагався звести рахунки з життям. Як повідомляє видання Glavred з посиланням на місцеві Telegram-канали, хлопчик був з неблагополучної сім'ї. Він був хорошим хлопчиком, допомагав у школі, в якій проводив багато часу.

Жив тільки з матір'ю, яка зловживає алкогольними напоями.

Його регулярно труїли однолітки та старшокласники ліцею "Олімпієць". Часто на нього спихали провину за якісь проступки, і він змушений був постійно виправдовуватися. Все це відбувалося з мовчазної згоди викладачів.

Він намагався вистрибнути з вікна, але того разу його встигли вчасно зупинити. Він намагався впоратися з проблемами поодинці, зайнявся спортом.