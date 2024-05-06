В Одесскую область прилетели чудо-птицы, в честь которых назван астероид

По словам биолога, сейчас в заповеднике пора массового возвращения из Африки рябей (турухтанов). Однако для нашей территории - это пролетный вид.

"Во время миграций на территории парка иногда можно встретить десятки тысяч особей. Но они размножаются только в Тундре коротким северным летом, поэтому покидают гнездование и улетают из Тундры на юг - к нам, уже в начале июля", - говорит ученый.

Первыми в Украину прилетают самцы, а вскоре - самки и молодые птицы. Турухтаны улетают обычно небольшими группами - от 5 до 30 особей, иногда образуют большие стаи.

"Если бы эти птицы гнездились в Украине, мы могли бы наблюдать их чрезвычайные брачные наряды и поединки самцов. Но у нас рябь (другое название - турухтан) - пролетный вид и довольно многочисленный", - добавил сотрудник парка.

Русев отметил, что за сутки эти птицы способны преодолеть расстояние в сотни километров. И массовое осушение болот в XX веке привело к исчезновению многих гнездящихся рябей в Европе.

Впервые об этом виде птиц написал шведский зоолог Карл Линней. Турухтаны оберегаются Боннской и Бернской конвенциями, директивой ЕС о защите диких птиц и соглашением AEWA.

"Видовой эпитет с латыни на украинский язык переводится как "боевой, воинственный". Ареал обитания простирается от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингового пролива. Турухтаны гнездятся на влажных лугах, расположенных у малых водоемов, пресноводных. Болот. Особенно их привлекают участки североевропейской и азиатской тундры, находящиеся в дельтах мелководных рек", - рассказывает ученый.

В Африке места зимовки этой птицы расположены на средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара. А некоторые популяции рябей совершают длительные миграции в тропические регионы Западной Африки, пролетая порой туда и обратно до 30 тысяч километров.

Сейчас "боевые" птицы остановились поживиться и отдохнуть в нацпарке, как в постоянном транзитном вокзале. Затем они полетят в Тундру из-за большой зоны боевых действий и угроз для дикой природы в Азово-Черноморском регионе Украины.

Что известно о турухтанах

Брыжач или турухтан (Philomachus pugnax) - птица ряда сивковидных семейства барашек, несколько меньше голубя, с довольно длинными ногами и клювом. Масса тела кулика - 80-240 г, длина тела 20-32 см, размах крыльев 46-58 см.

У взрослого самца в брачном наряде характерен "воротник" на шее и два пучка удлиненных отделочных перьев на голове имеют разнообразную окраску, от белой до черной, что приводит к личному диморфизму птиц.

У взрослой самки верх - бурый, с черными пятнами, горло - беловатое, низ - белый, со светло-серой пестротой на свободе и боках туловища, клюв - темно-бурый, иногда желтоватый. Молодая птица похожа на взрослого во внебрачных нарядах, но низ туловища, кроме белого брюха и подхвостия, рыжеват.

В честь этого вида птиц назван астероид 8763 г. Пугнакс.

"Боевые" кулики на "Тузловских лиманах" (Фото: facebook.com/Иван Русев)