В одесском дельфинарии "Немо" издеваются над морскими котиками, сдавая животных в аренду

Дельфинарий "Немо" в Одессе угораздил в громкий скандал. Дело в том, что морских животных сдают в аренду постояльцам отеля "Немо".
Подробности издевательства над животными - читайте в материале Styler.
Как оказалось, для клиентов отеля "Немо" есть услуга - взять животное, в частности морского котика. В номере люди устраивают с морскими обитателями фотосессии.
Так, история началась с того, что некая девушка устроила фотосъемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Она делала контент для соцсети TikTok.
Также на видео засветился еще один блогер, на кровати которого лежит измученный морской котик.
В аккаунтах в соцсетях дельфинария возмущенные украинцы начали задавать вопросы и писать гневные комментарии. Однако там ответили, что морские котики дельфинария - социальные. И для них данное общение - это часть обычной жизни, к которой они привыкли.
Отметим, что дельфинарием и отелем владеет скандальный депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский. К примеру, К примеру, недавно на одном из заседаний он позволил себе прямо в сессионном зале закурить.
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