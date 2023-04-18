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Одесский таксист расхваливал Путина и оправдывал зверства россиян. Фаната "русского мира" проучили

Коллаж РБК-Украина: в Одессе объявили подозрение таксисту-"ватнику"
Автор: Владимир Костырин

В Одессе таксист расхваливал перед пассажирами действия российских захватчиков и оправдывал их зверства в Украине, поддерживал военную агрессию против нашей страны, и называл руководителя Кремля Владимира Путина "выдающимся политиком". Любитель "русского мира" был передан в СБУ.

Об этом передал одесский активист Демьян Ганул в своем Telegram.

Об антигосударственных тирадах таксиста стало известно общественности после публикации в сети видео, снятого местными жителями, которым пришлось выслушивать россказни предателя.

Так, таксист-"ватник" во время поездки принялся рассказывать, что якобы РФ "не проиграла ни одной войны", и будто бы Украине "правильно и экономически выгодно" быть со страной-агрессором, а не с Европой.

Далее мужчина поделился своими мыслями о войне РФ против Украины, и принялся утверждать, что российские оккупанты не совершают военные преступления, а факты о многочисленных зверствах интервентов будто-бы фейк.

Таксист также заявил, что не считает преступлением изнасилование российскими солдатами украинских женщин и детей, называя это "издержками войны".

"В моем понимании Путин - один из самых выдающихся политиков современности", - говорит фанат "русского мира".

Тогда пассажиры решили предать дело огласке, чтобы на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы, и таксист-"ватник" получил по заслугам.

Так и произошло.

"Негодяй был установлен и передан в СБУ... Таксист-сепар получил подозрение по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию против Украины, с использованием средств массовой информации, - Ред.)", - рассказал Ганул.

Теперь его судьбу будет решать суд.

Ранее сообщалось, что в Одессе заметили "ватного" таксиста, который рассказывал, якобы Украины нет.

А также мы писали перед этим, что в Одессе произошел очередной скандал из-за российской музыки.

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