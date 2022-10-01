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В Одесской области на побережье вынесло останки дельфинов: почему гибнут животные

В Одесской области на побережье вынесло остатки дельнов (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области на побережье моря вынесло остатки двух дельфинов. В частности, остатки нашли на песчаной пересыпи на территории Национальной природного парка "Тузловские лиманы". Вероятно, животные погибли еще в июле.

Об этом сообщил эколог и доктор биологических наук Иван Русев.

Эколог говорит, что в последние недели на побережье Черного моря не выносило мертвых дельфинов.

Причины гибели

По его словам, животные погибают в результате использования гидролокаторов (сонарей), создающих мощные звуки. Они отрицательно влияют на здоровье дельфинов.

Животные попадают в зону облучения навигационных приборов судов, которые выводят из строя их органы навигации, эхолокации и животные становятся фактически "слепыми".

"Такая безумная нагрузка черноморской среды гидролокаторами привела тогда к очередной гибели дельфинов, останки которых мы еще находим сейчас на доступном для мониторинга побережье нацпарка", - говорится в сообщении.

Иван Русев добавил, что общее число погибших дельфинов трех видов в Черном море из-за военных действий составляет более пяти тысяч.

Специалист отметил, что море выбрасывает на берег всего 5% всех погибших животных. Остальные 95% просто уходят на дно моря, поэтому эксперты не смогут их зарегистрировать.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины, уже погибло, вероятно, до 50 тысяч китообразных, что крайне ужасно для морской экосистемы", - добавил он.

Также Русев подчеркнул, что он с коллегами недавно видели живых дельфинов афалин.

В Одесской области на берег выбросило останки дельфинов (facebook.com/rusevivan)

Ранее мы сообщали, что на побережье Одесской области нашли мертвых дельфинов, погибших из-за российского флота.

Также мы писали, что под Киевом в августе на реке Рось произошла экологическая катастрофа. Был зафиксирован массовый мор рыбы.

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