Одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступка

В Одессе патрульные полицейские спасли на своей смене собаку, попавшую под мотоцикл.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Facebook.
Служебную собаку зовут Герда. С начала войны она ежедневно оберегает и помогает патрульным, которые несут службу на одном из стационарных постов города.
Недавно с животным произошел досадный случай. Дело в том, что она попала под колеса мотоцикла. Это произошло внезапно, когда животное выбежало на проезжую часть дороги. Водитель пытался уйти от наезда, но не смог.
К большому счастью, там нес службу патрульный Александр Рябов, имеющий образование врача-ветеринара.
Саша осмотрел Герду и сразу понял, что ее нельзя транспортировать. Но нужно лекарство. Так что другой экипаж поехал в ветеринарную клинику. Врачи в режиме онлайн осмотрели собаку и дали соответствующее лекарство для укола. Затем Александр провел животному все необходимые медицинские манипуляции.
Уже через несколько часов Герда встала на лапы. Сейчас животное под наблюдением патрульных.
Напомним, что собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни.
Читайте также, что нужно знать тем, кто хочет завести собаку.