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Одесские патрульные спасли собаку, которую сбил мотоцикл: детали героического поступка

Фото: в Одессе патрульные спасли собаку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе патрульные полицейские спасли на своей смене собаку, попавшую под мотоцикл.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Facebook.

Что известно о героях

Служебную собаку зовут Герда. С начала войны она ежедневно оберегает и помогает патрульным, которые несут службу на одном из стационарных постов города.

Недавно с животным произошел досадный случай. Дело в том, что она попала под колеса мотоцикла. Это произошло внезапно, когда животное выбежало на проезжую часть дороги. Водитель пытался уйти от наезда, но не смог.

К большому счастью, там нес службу патрульный Александр Рябов, имеющий образование врача-ветеринара.

Саша осмотрел Герду и сразу понял, что ее нельзя транспортировать. Но нужно лекарство. Так что другой экипаж поехал в ветеринарную клинику. Врачи в режиме онлайн осмотрели собаку и дали соответствующее лекарство для укола. Затем Александр провел животному все необходимые медицинские манипуляции.

Уже через несколько часов Герда встала на лапы. Сейчас животное под наблюдением патрульных.

В Одессе патрульные спасли собаку (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, что собака спасла от ХАМАС целую семью ценой собственной жизни.

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