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В Одессе нашли мертвым новорожденного в заброшенном здании: всплыли шокирующие детали

В Одессе мать избавилась от ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе в заброшенном здании нашли новорожденного без признаков жизни. Как оказалось, его там бросила собственная мать, которая сказала, что малыш уже был мертв.

Об этом вопиющем случаи рассказали в полиции Одесской области.

Подробности ЧП

Тело малютки нашли 25 января в заброшенном здании города. Полицейские направили тело младенца на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и принялись за поиски роженицы.

Оказалось, что ребенка покинула 34-летняя уроженка Кировоградской области без постоянного жительства. Через два дня ее разыскали в Одессе на улице Сегедской, куда она переехала после нескольких дней нахождения в поселке Хлебодарское.

Малыша нашли в заброшенном здании (фото: od.npu.gov.ua)

Почему мать бросила сына?

Женщина призналась, что 10 января родила ребенка (мальчика) в заброшенной постройке, где временно проживала со своим сожителем, но поскольку малыш якобы не проявлял признаков жизни, то оставила его, не подумав о последствиях.

На учет в связи с беременностью она не становилась. Также у нее уже есть трое старших детей, которые из-за отсутствия жилья с ней не проживают.

У женщины уже есть трое детей, которые с ней не живут (фото: od.npu.gov.ua)

Сейчас полицейские проводят с женщиной процессуальные мероприятия, и продолжается следствие.

Напомним, что во Львове спасли ребенка с гигантской патологией.

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