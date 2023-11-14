В Одессе военными избили мужчину на глазах его маленького ребенка, потому что тот не хотел брать повестку

Что известно об инциденте

В сети начали распространять видео, на котором видно, как несколько военкомов заталкивают неизвестного мужчину в авто. При этом мужчина сопротивляется.

"В Одессе военными избили мужчину, который отказался брать повестку. Это произошло на глазах у его маленького ребенка и жены", - говорится в сообщении.

Также в видео отмечается, что на мужчину надели наручники. На месте инцидента собралось немало прохожих, которые сняли событие на камеры. Там тоже были полицейские, но они никак не препятствовали задержанию мужчины.

"Просто избили человека, надели наручники и забрали. Я такого из роду не видела. Это чтобы у нас такое могло происходить?" - говорит женщина, снявшая инцидент на видео.

Имеют ли право работники ТЦК задерживать мужчин

Ранее правозащитники уже объясняли, что представители ТЦК и СП не могут задерживать, заставлять садиться в автомобиль и принудительно перевозить мужчин в военкоматы при первичной выдаче повестки. Потому что это не в их полномочиях.

Исключением может быть тот случай, когда военнообязанный мужчина неоднократно не появляется по повестке, тогда ТЦК представляет специальное сообщение в органы национальной полиции. На основании этого полиция может задержать и доставить человека в ТЦК.

Если мужчину незаконно доставили в отделение из-за того, что он не взял повестку, ему нужно требовать адвоката. А также во время пребывания в полиции ему не следует подписывать никакие документы.