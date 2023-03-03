В Одессе смелая девушка догнала наглого вора: детали инцидента

В Одессе смелая девушка сама поймала преступника. Она стала свидетелем кражи и не смогла остаться в стороне.
Об этом сообщили на странице полиции Одесской области в Facebook.
Инцидент произошел на улице генерала Бочарова. Женщина увидела, как мужчина украл из кармана пенсионера мобильный телефон. Воспользовавшись беспомощностью дедушки, злоумышленник начал убегать.
Хрупкая, но очень смелая девушка побежала за преступником. Она догнала и задержала мужчину и сразу позвонила в полицию. Правоохранители моментально прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.
Чтобы узнать все обстоятельства происшествия, на место вызвали следователей. В полиции поблагодарили смелую гражданку за неравнодушие.
В Одессе девушка задержала вора (facebook.com/odesapolice)
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