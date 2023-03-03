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В Одессе смелая девушка догнала наглого вора: детали инцидента

Девушка поймала вора в Одессе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе смелая девушка сама поймала преступника. Она стала свидетелем кражи и не смогла остаться в стороне.

Об этом сообщили на странице полиции Одесской области в Facebook.

Что случилось

Инцидент произошел на улице генерала Бочарова. Женщина увидела, как мужчина украл из кармана пенсионера мобильный телефон. Воспользовавшись беспомощностью дедушки, злоумышленник начал убегать.

В Одессе мужчина украл у дедушки телефон (facebook.com/odesapolice)

Девушка побежала за вором

Хрупкая, но очень смелая девушка побежала за преступником. Она догнала и задержала мужчину и сразу позвонила в полицию. Правоохранители моментально прибыли на место происшествия, где женщина передала им задержанного.

Чтобы узнать все обстоятельства происшествия, на место вызвали следователей. В полиции поблагодарили смелую гражданку за неравнодушие.

В Одессе девушка задержала вора (facebook.com/odesapolice)

Ранее мы сообщали, что под Киевом продавщица самостоятельно прогнала вора из магазина.

Также мы писали, что во Львове героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста.

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