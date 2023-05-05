В Одессе маленький мальчик содержал горе-мать и платил за квартиру

Как мальчик зарабатывал

29-летняя уроженка Белгород-Днестровского района Одесской области злоупотребляла алкоголем, не работала и даже не пыталась получить статус безработной или матери-одиночки.

Она решила угрозами заставить зарабатывать своего сына. В частности, мальчик попрошайничал и мыл фары автомобилей на одной из оживленных дорог в центре Одессы. Местные жители часто видели его в районе Александровского проспекта.

"Долгое время мальчик ежедневно выполнял эту работу, выпрашивая у водителей деньги. Мать держала сына под постоянным контролем, находясь неподалеку. Заработанные ребенком деньги женщина тратила в большей степени на свои нужды: сигареты, алкоголь, продукты", - рассказали в полиции.

В Одессе мать заставляла сына попрошайничать (od.npu.gov.ua)

Мальчик оплачивал аренду квартиры

В полиции отметили, что также ребенок оплачивал квартиру, которую его горе-мать арендовала в Одессе. Известно, что мальчик голодал - ему не хватало пищи и он вынужден был скрывать часть полученных от граждан средств, чтобы позаботиться о себе.

Он рассказал правоохранителям, как один водитель "крутого" автомобиля дал ему сразу 1 тыс. грн, за что получил похвалу от матери.

"Она сказала, что я - молодец", - рассказал он.

По данным полиции, с женщиной уже не раз проводили профилактические беседы и составляли административные материалы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Однако, когда в очередной раз обнаружили ее сына на дороге за попрошайничеством, полицейские вместе с работниками службы по делам детей изъяли мальчика из семьи. Сейчас он проходит обследование в больнице.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины - вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством. Только после этого она стала на учет в центр занятости и якобы ищет работу. Однако ей грозит до десяти лет лишения свободы.