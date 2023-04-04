В Одессе кошка едва не убила свою хозяйку: сделала всего один укус

В Одессе кошка напала на свою владелицу и едва не лишила ее жизни. Она укусила женщину и попала на лучевую артерию. Только быстрый приезд медиков спас одесситке жизнь.
Детали инцидента сообщили на странице Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
Медики рассказали, что в диспетчерскую Центра поступил вызов от женщины, которая истекает кровью и теряет сознание. По указанному адресу немедленно отправили бригаду врачей.
На место медики прибыли через 7 минут и фактически именно это спасло женщине жизнь. Оказалось, что кошка прокусила пациентке лучевую артерию. У пострадавшей началось артериальное кровотечение и геморрагический шок.
Врачи быстро оценили ситуацию и начали оказывать первую помощь - наложили жгут, подключив инфузии к системе. А потом фельдшер вызвал дополнительную бригаду. Пострадавшую женщину стабилизировали и транспортировали в больницу.
"Кошка едва не убила владелицу. Медики успели приехать вовремя и оказать женщине помощь", - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что лучевая артерия находится на предплечье и является продолжением плечевой артерии.
Также она тянется через запястье и ладонь и именно ее используют для подсчета пульса. Животное наверняка попало зубами в эту артерию случайно.
При повреждении такой артерии кровь начинает выходить очень быстро, поэтому важно быстро наложить жгут и остановить кровотечение.
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