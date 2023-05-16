В Одессе двойняшки отравились овощами из "Привоза": помощь оказала врач из OLX

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14 мая в Одесское управление полиции позвонил по телефону врач скорой помощи. Он сообщил, что констатировал смерть двух детей четырехлетнего возраста: двойняшек Кирилла и Киры Ткаченко.

Как передает источник издания "Антикор", мама двойняшек накануне приобрела на "Привозе" овощи, которые дети съели вечером. После этого у них началась боль в животе и рвота.

Женщина вызвала врача, которую нашла по объявлению в интернете. Она уколола детям препарат "Церукал", после чего рвота прекратилась.

Скриншот: od.npu.gov.ua

Ночью мальчик попросил маму помочь ему дойти до туалета. Женщина заметила, что он еле идет, поэтому вызвала скорую помощь. Приблизительно 5-7 минут она ожидала приезда врачей, держа сына на руках. За несколько минут до приезда медиков ребенок перестал дышать.

Девочку Киру "скорая" забрала в больницу, где она умерла через семь часов. Врачи констатировали смерть по причине "отравления неизвестным веществом".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Если вина врача действительно будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Скриншот: od.npu.gov.ua