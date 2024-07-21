Одержимые телом: 5 украинских звезд, которые заработали анорексию в погоне за красотой

Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько призналась, что в 18 лет пережила начальную стадию анорексии. "Друзья" ей постоянно говорили, что у нее есть лишний вес. Поэтому артистка решила худеть.

Она могла на днях ничего не есть, а только пила воду. Звезда опомнилась только тогда, когда увидела, что весит 47-48 кило.

Настя пошла к психологу, а она сообщила, что у нее начальная стадия анорексии.

Вылечиться исполнительнице помогла мама. Она общалась с Настей и готовила ей вкусную еду.

С того времени Приходько не сидит на диетах, а держит себя в форме только благодаря спорту.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Jerry Heil

Исполнительница вспомнила, что в свое время переписывалась с парнем, который ей очень понравился. Сколько он был очень худым, звезда решила ради избранника похудеть. Яна Шемаева начала жестко ограничивать себя в еде и довела себя до расстройства пищевого поведения. В итоге за здоровье дочери не на шутку испугалась мама исполнительницы. Инка начала откармливать Яну и тогда она стремительно набрала вес. Так что теперь артистка старается осторожно относиться к своему здоровью.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil​​)

Даша Квиткова

Когда блогерше Квитковой было 15, она столкнулась с буллингом со стороны сверстников, которые постоянно замечали, что у нее бедра не того размера.

Тогда же Даша объявила бойкот еде, который длился в течение месяца. Каждый кусок хлеба, кусочек мяса или других продуктов она воспринимала, как врага своего тела.

Со временем у нее начались многочисленные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз - анорексия.

В 19 лет ситуация улучшилась. Самооценка девушки тогда была нормальной, она пыталась адекватно относиться к себе, однако с едой тогда еще не дружила.

Каждая съемка в нижнем белье, в которой инфлюенсерка участвовала как модель, давалась очень трудно, ведь она видела все недостатки своего тела.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova​​)

Санта Димопулос

В свое время артистка также страдала анорексией и булимией. Звезда понимала, что эти болезни нужно лечить, однако она боялась обращаться к специалистам.

Поэтому исполнительница решила самостоятельно справиться со своими болезнями. К слову, она прочла немало книг, начала общаться с разными людьми, а главное - полюбила себя.