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Очищает организм и омолаживает: нутрициолог назвала пищу, которую должны есть все

Чем полезна клетчатка для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Клетчатка является особенным видом растительной пищи, который не переваривается пищеварительной системой, но очень нужен организму. Такая пища выполняет много функций в организме и должна быть в рационе каждого.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о точном количестве клетчатки, которая должна быть в рационе.

Функции клетчатки в организме

По словам нутрициолога Елены Костюк, клетчатка работает как "помощник", очищающий организм, улучшающий работу кишечника и поддерживающий здоровье тела.

Клетчатка выполняет целый спектр важных функций в организме:

  • защищает кишечник и выводит токсины
  • способствует восстановлению слизистой ЖКТ
  • способствует развитию полезной микрофлоры кишечника
  • пребиотик для полезных бактерий кишечника
  • снижает уровень холестерина, глюкозы
  • способствует снижению веса

Чтобы понять, сколько клетчатки нужно человеку в день, эксперт привела пример:

  • салат из шпината, помидоров и огурцов + тушеная брокколи на ужин
  • суп из чечевицы или хумус
  • тарелка овсянки на завтрак
  • яблоко + запеченная груша
  • горсть черники в смузи

Чем полезна

Это вид сложных углеводов

Эксперт объяснила, что такой продукт не усваивается организмом, но жизненно необходим для полезных бактерий в кишечнике.

Диеты с высоким содержанием пищевых волокон положительно влияют на кишечную микробиоту, что улучшает здоровье всего организма.

Поддерживает миклофлору кишечника и улучшает пищеварение

Бактерии, живущие в толстой кишке, питаются клетчаткой, производя витамины группы В, К, органические кислоты и антиоксиданты.

Клетчатка также стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры и снижает риск воспаления.

Регулирует вес и уровень холестерина

Клетчатка замедляет усвоение сахара, снижая пики глюкозы в крови. Помогает также выводить токсины, тяжелые металлы и избыток желчных кислот.

Питание с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют защитный эффект от болезней сердца и атеросклероза (образование бляшек в артериях).

Не забывайте о балансе, ведь клетчатка эффективно работает только в сочетании с белками, жирами и сложными углеводами.

Соблюдайте режим питания и избегайте сахара и фастфуда, ведь они стимулируют рост патогенных бактерий.

 

Ранее мы сообщали о продукте, который нужно добавить в питание, чтобы избавиться от вздутия и боли в желудке.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Health.

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