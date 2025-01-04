Очищает организм и омолаживает: нутрициолог назвала пищу, которую должны есть все
Клетчатка является особенным видом растительной пищи, который не переваривается пищеварительной системой, но очень нужен организму. Такая пища выполняет много функций в организме и должна быть в рационе каждого.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о точном количестве клетчатки, которая должна быть в рационе.
Функции клетчатки в организме
По словам нутрициолога Елены Костюк, клетчатка работает как "помощник", очищающий организм, улучшающий работу кишечника и поддерживающий здоровье тела.
Клетчатка выполняет целый спектр важных функций в организме:
- защищает кишечник и выводит токсины
- способствует восстановлению слизистой ЖКТ
- способствует развитию полезной микрофлоры кишечника
- пребиотик для полезных бактерий кишечника
- снижает уровень холестерина, глюкозы
- способствует снижению веса
Чтобы понять, сколько клетчатки нужно человеку в день, эксперт привела пример:
- салат из шпината, помидоров и огурцов + тушеная брокколи на ужин
- суп из чечевицы или хумус
- тарелка овсянки на завтрак
- яблоко + запеченная груша
- горсть черники в смузи
Чем полезна
Это вид сложных углеводов
Эксперт объяснила, что такой продукт не усваивается организмом, но жизненно необходим для полезных бактерий в кишечнике.
Диеты с высоким содержанием пищевых волокон положительно влияют на кишечную микробиоту, что улучшает здоровье всего организма.
Поддерживает миклофлору кишечника и улучшает пищеварение
Бактерии, живущие в толстой кишке, питаются клетчаткой, производя витамины группы В, К, органические кислоты и антиоксиданты.
Клетчатка также стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры и снижает риск воспаления.
Регулирует вес и уровень холестерина
Пища с высоким содержанием клетчатки может способствовать снижению веса, поскольку она дольше съедается и переваривается, помогая вам дольше чувствовать сытость после еды.
Клетчатка замедляет усвоение сахара, снижая пики глюкозы в крови. Помогает также выводить токсины, тяжелые металлы и избыток желчных кислот.
Питание с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют защитный эффект от болезней сердца и атеросклероза (образование бляшек в артериях).
Не забывайте о балансе, ведь клетчатка эффективно работает только в сочетании с белками, жирами и сложными углеводами.
Соблюдайте режим питания и избегайте сахара и фастфуда, ведь они стимулируют рост патогенных бактерий.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Health.
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