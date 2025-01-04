Очищает организм и омолаживает: нутрициолог назвала пищу, которую должны есть все

Клетчатка является особенным видом растительной пищи, который не переваривается пищеварительной системой, но очень нужен организму. Такая пища выполняет много функций в организме и должна быть в рационе каждого.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает о точном количестве клетчатки, которая должна быть в рационе.

Функции клетчатки в организме

По словам нутрициолога Елены Костюк, клетчатка работает как "помощник", очищающий организм, улучшающий работу кишечника и поддерживающий здоровье тела.

Клетчатка выполняет целый спектр важных функций в организме:

защищает кишечник и выводит токсины

способствует восстановлению слизистой ЖКТ

способствует развитию полезной микрофлоры кишечника

пребиотик для полезных бактерий кишечника

снижает уровень холестерина, глюкозы

способствует снижению веса

Чтобы понять, сколько клетчатки нужно человеку в день, эксперт привела пример:

салат из шпината, помидоров и огурцов + тушеная брокколи на ужин

суп из чечевицы или хумус

тарелка овсянки на завтрак

яблоко + запеченная груша

горсть черники в смузи

Чем полезна

Это вид сложных углеводов

Эксперт объяснила, что такой продукт не усваивается организмом, но жизненно необходим для полезных бактерий в кишечнике.

Диеты с высоким содержанием пищевых волокон положительно влияют на кишечную микробиоту, что улучшает здоровье всего организма.

Поддерживает миклофлору кишечника и улучшает пищеварение

Бактерии, живущие в толстой кишке, питаются клетчаткой, производя витамины группы В, К, органические кислоты и антиоксиданты.

Клетчатка также стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает запоры и снижает риск воспаления.

Регулирует вес и уровень холестерина

Пища с высоким содержанием клетчатки может способствовать снижению веса, поскольку она дольше съедается и переваривается, помогая вам дольше чувствовать сытость после еды.

Клетчатка замедляет усвоение сахара, снижая пики глюкозы в крови. Помогает также выводить токсины, тяжелые металлы и избыток желчных кислот.

Питание с высоким содержанием клетчатки, как правило, имеют защитный эффект от болезней сердца и атеросклероза (образование бляшек в артериях).

Не забывайте о балансе, ведь клетчатка эффективно работает только в сочетании с белками, жирами и сложными углеводами.

Соблюдайте режим питания и избегайте сахара и фастфуда, ведь они стимулируют рост патогенных бактерий.