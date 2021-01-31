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Очевидці розповіли про жорстокі знущання силовиків над протестуючими в Росії

Росія, Неділя 31 січня 2021 13:58
Очевидці розповіли про жорстокі знущання силовиків над протестуючими в Росії
Протести в Росії супроводжуються жорсткими затриманнями (фото: Георгій Марков/Znak)
Автор: Анна Кисельова

У Росії під час протестів на підтримку опозиційного лідера Олексія Навального активно затримують протестувальників. Станом на 13:55 йдеться про 1643 затримання. При цьому під час другої всеросійської акції повідомляється про застосування більш агресивних методів для затримання активістів. Зараз силовики користуються не тільки кийками, але і травматичною зброєю, а також електрошокерами.

Найбільш жорстокі затримання, за даними російського видання "ОВС-Інфо", відбуваються у Владивостоці. Повідомляється про більш ніж 118 затриманих під час мітингу в місті.

"У Владивостоці стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують фізичне насильство (відділ поліції № 4)", - йдеться в повідомленні.

Автори повідомили, що їм про це розповіли самі затримані, яких катують в поліції.

Крім того, в Telegram з'явилося відео одного з таких затримань, правда в Санкт-Петербурзі.

Близько 13:30 за київським часом за даними видання "Фонтанка", на Сінній площі в Санкт-Петербурзі почалися бійки, після чого поліція розпорошила сльозогінний газ. Офіційного підтвердження застосування спецзасобів поки не надходило.

На відеоролику нижче видно, як кілька представників поліції душать чоловіка, який впав на підлогу, також силовики кілька разів ударили невідомого. У цей момент на все, що відбувається дивляться люди, а силовики просять розійтися всіх, хто присутній поруч.

Прессекретар посольства США в Росії Ребека Росс написала в Twitter, що, за її даними, надходять численні повідомлення про затримання журналістів у жилетах з написами "преса" під час висвітлення протестів" в Росії.

Варто нагадати, що в неділю, 31 січня, в містах Росії проходять акції протесту. Учасники мітингів вимагають звільнити Олексія Навального, заарештованого на 30 діб після повернення з Німеччини. Влада називає ці акції незаконними та вимагає присутніх розійтися.

Також ми писали, що дружину Олексія Навального Юлію затримали під час протестів.

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