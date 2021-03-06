Очевидці ДТП у Польщі розповіли свою версію інциденту: це було пекло

У смертельному ДТП у Польщі з українським автобусом загинуло 5 людей, ще 41 постраждалих. За словами очевидців, поранені кричали та просили про допомогу, але ніхто з пасажирів не міг нічого зробити. Що сталося в момент аварії – розповіли самі пасажири.
Про це повідомляє телеканал TVN 24.
"Ад. Люди кричали, кликали на допомогу. Нам нічим було їм допомогти", – згадує один з учасників аварії.
Другий додає, що "поліція і медики попрацювали добре". У рятувальній операції брали участь 30 пожежників і два вертольоти.
"Вони прибули швидко", – відзначає він.
Спочатку служби повідомили про шість загиблих в результаті аварії, але вранці прессекретар Підкарпатського воєводства Михайло Мельничук повідомив, що загинуло п'ять осіб.
Він також зазначив, що це число може збільшитися, оскільки кілька людей перебувають у лікарнях у критичному стані. У службі швидкої допомоги розповіли, що у постраждалих – множинні травми голови, хребта, живота і кінцівок.
ДТП у Польщі з українським автобусом (фото: Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek)
Воєвода Підкарпаття Єва Леніарт повідомила, що налагоджено зв'язок з консульськими службами України, також прибув консул з Любліна. За її словами, особи, які потрапили в ДТП, зараз перебувають в гуртожитку в Ярославі, вони забезпечені гарячою їжею і напоями, за ними спостерігають психологи.
"Коли буде прийнято рішення, що вони зможуть продовжити подорож і будуть готові зробити це самі, вони будуть доставлені до дорожнього переходу в Корчовій, і там, своєю чергою, їх чекатиме український автобус, який доставить їх до місця призначення", – додала вона.
Воєвода сказав, що люди, які подорожують автобусом, не були організованою групою. Це був маршрутний автобус, який забирав людей з зупинок на маршруті.
"Ці люди не знали один одного", – сказала вона.
Варто нагадати, що аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон. Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.
Також була названа попередня версія аварії.