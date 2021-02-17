RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чергове отруєння школярок: в Умані восьмикласниці наковталися таблеток в школі

Автор: Володимир Костирін

Після вчорашнього трагічного інциденту в Боярці, де дві учениці ліцею наковталися таблеток, що закінчилося загибеллю однієї семикласниці та госпіталізацією другої, стало відомо про отруєння цим же препаратом школярок в Умані.

Про це 17 лютого передає видання "Про все".

Дві восьмикласниці у середу прийняли по 10 таблеток у приміщенні школи, після чого потрапили в лікарню.

За словами прес-секретарки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірнини Назарок, школярок доставили в лікарню в кареті "швидкої" з підозрою на отруєння "Дротаверином".

Зазначимо, що цей препарат є аналогом препарату "НО-ШПА" і відпускається в аптеках без рецепта.

Повідомляється, що дівчатка-підлітки перебувають під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, наразі не відомо.

Так, школярки не зізнаються, чи брали вони участь в якомусь небезпечному експерименті, як це було у випадку з ліцеїстками в Боярці, які наковталися пігулок в рамках смертельного челленджу в мережі.

Поліція Умані встановлює обставини інциденту.

"Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", - розповіла прес-секретарка поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працювала слідчо-оперативна група і ювенальна превенція поліції міста, правоохоронці опитують свідків.

Нагадаємо, що аналогічні таблетки призвели до смерті 13-річної дівчинки в Боярці під Києвом - ліцеїстка померла в результаті зупинки серця внаслідок різкого падіння артеріального тиску. 16 лютого дві семикласниці випили по 40 таблеток цього препарату, надивившись відео в соціальній мережі TikTok.

Поліція після НП в Боярці порушила справу по доведенню до самогубства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отруєннягоспитализацияУманьинцидентшкольницытаблетки
Читайте також
Отруєння школярок в Боярці: стали відомі деталі страшної трагедії
Отруєння ліцеїсток в Боярці: підозрюють зв'язок з інтернет-іграми
Прогноз погоди