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"Дуже важко": Фаліон з "Лісапетного батальйону" розповіла про смерть коханого чоловіка

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Четвер 09 червня 2022 12:38
"Дуже важко": Фаліон з "Лісапетного батальйону" розповіла про смерть коханого чоловіка Фото: Наталія Фаліон розповіла про втрату чоловіка (
Автор: Людмила Жукова

Солістка "Лісапетного батальйону" Наталія Фаліон лише кілька років тому поховала сина, а нещодавно її спіткало нове горе - від ускладнень коронавірусу помер її коханий чоловік.

Як жінка пережила цю втрату, вона сама розповіла у інтерв’ю програмі "Зірковий шлях", яка зараз виходить в ефірі Індиго TV.

Чому вмер чоловік Фаліон

"Дуже важко, коли тебе залишає людина, до якої ти нарешті звикла, з якою почувалася захищеною, як ніколи. Як щастя пропало. Але я вже втратила сина, я цю втрату дуже болісно пережила, і втрату коханого теж", - говорить актриса.

Жінки дуже сильні, чоловіки ще позаздрять, ми завжди стаємо на ноги. Ми не ламаємося, лише можемо трішки зігнутися. Ніколи сумувати, є обов’язок життєвий, люди, які на тебе дивляться, на твої біль і радість. Нехай бачать тебе радісною, а біль залишиться для подушки, для ночі, коли ти сама, думки повертають тебе до щасливих і тяжких днів", - поділилася артистка.

Фаліон зізналася, що колишня дружина чоловіка не приїхала попрощатися з ним.

"Не приїхали, я запрошувала, сказала, що не кусаюся. Приїжджала сестра чоловіка, ми потоваришували, зідзвонюємося щодня. Вона з Харкова, розповідає про події, я хвилююся, адже це частина мого життя, але що поробиш - кожному своє", - розказала Наталія.&quot;Дуже важко&quot;: Фаліон з &quot;Лісапетного батальйону&quot; розповіла про смерть коханого чоловікаНаталія Фаліон втратила чоловіка (Скріншот)

Порада жінкам, які втратили чоловіків

Наталія дала кілька порад тим жінкам, які втратили коханого.

"Не треба заглиблюватися, копирсатися у душі, ставити Богу питання: у чому я винна? Чому так сталося? А, як би було по-інакшому? Мозок не має відповіді на ці питання, і починає тебе руйнувати. Просто перегорніть ту сторінку і пригадуйте тільки хороше, адже і того могло не бути. Багато хто прожив без щасливих днів", - сказала Фаліон.

"А, якщо Бог тобі дав гарні, щасливі дні, згадуй їх, вони повинні робити тебе сильнішою, а не слабшою. Треба вміти себе організувати. Відганяти такі думки, переключатися. Як тільки починаю відчувати, що темна хвиля зсередини накатує, я можу поплакати, але це хвилина-п’ять. Складно бути сильною, і я б хотіла замкнутися у депресії, але думаю, чогось ти залишилась на цьому світі, значить ти маєш щось робити, хтось на це чекає", - доповнила вона.

Зазначимо, що у 2018 році Наталія втратила сина Віктора. Йому було всього 36 років і він помер від зупинки серця.

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