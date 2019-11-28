Обшуки у Звіробій розлютили українців: 30-ті повертаються

Обшуки у Марусі Звіробій проводять 28 листопада. Правоохоронці навідалися в квартиру волонтерки через те, що вона у прямому ефірі розкритикувала спілкування Володимира Зеленського з добровольцями на Донбасі і висловила припущення, що під час однієї з таких поїздок президент України може стати жертвою замаху. Ці слова волонтерки Генпрокуратура розцінила як "погрозу вбивством" Зеленському і відкрила проти Звіробій кримінальне провадження.

Маруся Звіробій (фото: facebook.com/marusyazvirobiy1)

Маруся Звіробій вже повідомила журналістам, що слідчі вилучили у неї зареєстровану зброю, мобільний телефон та блокнот.

Тим часом, у мережі активісти, блогери та інші відомі українці масово засуджують обшуки у Звіробій, називаючи це політичним переслідуванням, стають на бік волонтерки і закликають Зеленського зупинити беззаконня.

"Ні, це не Росія. Це Україна, 28 листопада 2019. ДБР увірвалося до квартири Марусі Звіробій зранку. Причина: обшуки, внаслідок висловлювань Марусі під час стріму з Фединою, який транслювали на Фейсбуці. Конфіскували телефон згідно зачитаної ухвали... Підозрюються у плануванні вбивства Володимира Зеленського. Отакі справи, котики. 30-ті повертаються", - написала в Facebook журналістка Яніна Соколова.

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Актриса Римма Зюбіна назвала "дріб'язкові розбірки і залякування" з боку влади "огидними".

"Це що взагалі таке? Завтра монобольшість прийме Закон, що забороняє критику чиновників і Президента, запровадить цензуру, полювання на інакомислячих - це все вже було в історії. У січні 2014 року хотіли повторити 1937-й. Не пройшло", - написала зірка.

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Екс-нардеп Дмитро Ярош написав в соцмережі, що "воювати з жінками - ницо", і такі дії можуть проводити "тільки мерзотники, під***си і вороги України". Також він зауважив, що "існуюча влада кожен день втрачаючи свій рейтинг, війною з патріотами України, втрачає свою і так не дуже високу легітимність".

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Заступилася за Марусю і письменниця Іра Цілик.

"Сьогодні вранці ДБР увірвалися з обшуком до квартири Марусі Звіробій. Вона і Федина підозрюються у плануванні вбивства Володимира Зеленського, і все через той стрім, який транслювався у Фейсбуці. Здобули, одним словом", - іронічно зазначила вона.

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"Розумієте, Володимире Олександровичу, яке діло. Ви можете зараз посадити Марусю Звіробій. Або потріпати їй півроку нерви і впаяти умовно, демонструючи свою великодушність. Ви ж президент із диктаторськими повноваженнями і повним ігнором закону. Ваш клоун Труба власну маму посадить, аби залишитися на посаді. Але ви ніколи не зміните одного простого факту: в той час, як на фронті гинули українці, Маруся поклала своє життя на боротьбу з агресором, а ви поклали свій член на рояль. Не знаю, що ваші посіпаки знайдуть у неї вдома. Може, зброю, може, наркотики – у ментів ніколи не було багатої уяви. Але Маруся ніколи не втікала від фронту, а ви втікали. І ніякими роликами на ютубі і посадками політичних опонентів це не перебити", - написав бізнесмен Сергій Марченко і додав, що влада і його "може теж посадити".

"Я вас не боюся. І ніхто не боїться. Ви просто ще одна дрібна історична постать в історії великої країни", - резюмував він.

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