Обшуки у Антіна Мухарського: названа шокуюча причина

Антін Мухарський (фото: facebook.com/AntinMukharskyi)

Чи пов'язані обшуки у Антіна Мухарського та розслідування вбивства Павла Шеремета - в матеріалі Styler

Обшуки у Антіна Мухарського багато хто, в тому числі і сам артист, зв'язали з розслідуванням справи про вбивство Павла Шеремета та спілкуванням музиканта з Андрієм Антоненком. Нещодавно з'ясувалося, що ці дві події не мають нічого спільного. У прес-службі Національної поліції заявили, що причиною обшуків 13 грудня... стали наркотики.

Так, за версією правоохоронців, приміщення, яке артист здавав в оренду, проходить по кримінальній справі продажу наркотиків через інтернет. При цьому слідство з наркотиків проводиться в Кропивницькому, а інтернет-магазин в одному популярному месенджері нібито працює через "закладки" з Києва.

Поки що правоохоронці не повідомляють, чи причетний Антін Мухарський до злочинної діяльності. Слідство триває.

Сам же артист вже встиг відреагувати на проведення обшуків в квартирі, яка належить йому. Він подякував Арсену Авакову за те, що він "тепер ще і наркоторговець".

Обшуки у Антіна Мухарського пов'язані з наркотиками (скрін: facebook.com/AntinMukharskyi)

Нагадаємо, шоумен написав у соцмережах про те, що рано вранці в його квартиру увірвалися люди в бронежилетах і максах, вилучили мобільні телефони і комп'ютери. Мухарський пов'язав подію із звинуваченням волонтерів і військових у вбивстві Павла Шеремета, оскільки він також волонтер і підтримує українських військових.

Пізніше представник МВС в прямому ефірі одного з каналів прокоментував обшуки у Мухарського, але при цьому не сказав, чи пов'язано це із справою Шеремета. За версією правоохоронців, у зв'язку з розслідуванням вбивства журналіста проводяться сотні санкціонованих судом слідчих дій.