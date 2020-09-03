Оголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під Харковом

Через масштабні пожежі в Харківській області оголошена надзвичайна ситуація. Жителів сіл попереджають про можливу евакуацію, а рятувальники продовжують боротися з вогнем. З'явилися нові фото та відео з місця стихійного лиха в регіоні.

Рішення ввести НС було прийнято 3 вересня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Пожежа в Харківській області наробила людям біди (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

За словами чиновника, таке рішення дозволить людям, що втратили будинки, отримати компенсацію.

"У зв'язку з пожежами в Дворічанському районі КТЭБ та НС області прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня", - заявив Кучер.

Пожежа знищила 22 будинки, 50 людей було евакуйовано, а 33 залишилися без житла.

Пожежа в Харківській області (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

Нагадаємо, що 2 вересня на території Дворічанського лісництва загорівся хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників пожежа встигла охопити близько 80 гектарів, а пізніше площа загоряння збільшилася до 500 гектарів.

Зазначимо, що ймовірною причиною пожежі в Харківській області є людський фактор.