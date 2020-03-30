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Оголосили голодування: евакуйовані з Балі українці незадоволені умовами обсервації

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 22:32
Оголосили голодування: евакуйовані з Балі українці незадоволені умовами обсервації
Евакуйовані з Балі українці незадоволені умовами обсервації (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин став причиною обсервації українців, яких евакуювали з Балі

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Спочатку він повинен був бути до 3 квітня, але потім його продовжили до 24 числа. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення перекрити кордони. Сьогодні, з Балі евакуювали українців і розмістили їх у двох готелях, щоб вони знаходилися на обсервації.

При цьому людям запропонували два варіанти обсервації - безкоштовний варіант в готелі "Козацький", або ж платне розміщення в готелі "Пуща Конгрес". При цьому харчування в готелі "Козацький" коштує близько 1 000 гривень з людини в день. А ось проживання в "Пуща Конгрес" коштує 10 478 гривень за 14 днів обсервації та близько 700 грн в день за їжу з людини.

Деякі з українців, яких помістили на обсервацію в київський готель "Козацький", оголосили голодування. Люди незадоволені умовами проживання, великими витратами на всі супутні послуги, включаючи харчування. Про це повідомляє телеканал "Прямий".

Евакуйовані з Балі українці незадоволені умовами обсервації (відео: YouTube)

Серед тих, хто на обсервації також знаходиться чоловік з високою температурою, але до нього не приїжджає швидка допомога. Крім того, в готелі немає жодного медика. Через це деякі вирішили оголосити голодування. Люди звинувачують уряд у відсутності комунікації.

В готелі "Козацький" розміщено близько 100 українців. При цьому будівля готелю оточена, щоб ніхто з евакуйованих не зміг втекти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали в яких умовах живуть евакуйовані з Балі українці.

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