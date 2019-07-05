Без пояснення причин: новий скандал на Укрзалізниці шокував мережу

Укрзалізниця потрапила в новий скандал. На цей раз електричку Київ-Фастів, яка повинна була відправитися з столиці у 17: 54, відмінили без пояснення причин за дві години до відправлення поїзда. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Віктор Гарвона.

"Прецедент створено. Після вчорашніх палких дискусій про електрички під локомотивами кадри Веприцького пішли на принцип. Тепер електрички відміняються без попередніх оголошень, а безпосередньо за пару годин перед відправленням. По факту невиїзду составу. Досі на УЗ таке було тільки на Боржавській вузькоколійці, коли ламався єдиний локомотив. Тепер і в Києві. Немислимо. Дякуємо порохнявим реформаторам за фейкову децентралізацію, яка убила приміські пасажирські перевезення. Коли окремі міста жирують, маючи понад 22 мільярди тільки ПДФО, а інші мають річний бюджет 248 млн, а замовлення перевезень "тягне" на 600 млн", - написав у соцмережі Гарвона.

Скріншот поста (facebook.com/garvona)

Також Віктор опублікував фото інформаційного табло з залізничного вокзалу, на якому зазначено про скасування електрички.

Скріншот поста (facebook.com/garvona)

В коментарях люди гнівно відреагували на цей факт.

Був свідком на приміському вокзалі Львова випадку, коли електропоізд ЛЗ на Мукачево ЕР2-305 не зміг руйнує, вкляк прямо на приміському. Людей як худобу пеоегнали в електричку ЕР2-1020, в якій 4 вагони. Повела 1020 локомотивна бригада, яка іі і привела з Трускавця...Отака робота...Звичайно, ті вмі "гуру" не підуть на КРП по іншому колу - ім простіше набрати кредитів і купити пару нових із візкатами....А щодо Аджунера, то після його приходу в УЗ я остаточно перестав вірити в некорумпованість ЄБРР.

Сучари

Мав вас всіх на увазі Веприцький.

Скріншот коментарів (facebook.com/garvona)

Як раніше ми писали, Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.