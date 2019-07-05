Без пояснення причин: новий скандал на Укрзалізниці шокував мережу

Про скасування поїзда повідомили за дві години
Укрзалізниця потрапила в новий скандал. На цей раз електричку Київ-Фастів, яка повинна була відправитися з столиці у 17: 54, відмінили без пояснення причин за дві години до відправлення поїзда. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Віктор Гарвона.
"Прецедент створено. Після вчорашніх палких дискусій про електрички під локомотивами кадри Веприцького пішли на принцип. Тепер електрички відміняються без попередніх оголошень, а безпосередньо за пару годин перед відправленням. По факту невиїзду составу. Досі на УЗ таке було тільки на Боржавській вузькоколійці, коли ламався єдиний локомотив. Тепер і в Києві. Немислимо. Дякуємо порохнявим реформаторам за фейкову децентралізацію, яка убила приміські пасажирські перевезення. Коли окремі міста жирують, маючи понад 22 мільярди тільки ПДФО, а інші мають річний бюджет 248 млн, а замовлення перевезень "тягне" на 600 млн", - написав у соцмережі Гарвона.
Скріншот поста (facebook.com/garvona)
Також Віктор опублікував фото інформаційного табло з залізничного вокзалу, на якому зазначено про скасування електрички.
Скріншот поста (facebook.com/garvona)
В коментарях люди гнівно відреагували на цей факт.
Скріншот коментарів (facebook.com/garvona)
Як раніше ми писали, Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.
Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.