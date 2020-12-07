Звинувачували в крадіжці і знущалися: дика історія з 13-річною українкою в Польщі отримала продовження

У Польщі 13-річну українку звинуватили в крадіжці і знущалися (колаж: РБК-Україна)

У Польщі сім'я Іовенко вже майже рік бореться з несправедливістю стосовно їхньої 13-річної доньки. Дівчинку звинуватили в крадіжці презервативів в магазині, принижували, знущалися, а в результаті ще й закували наручниками.

Родина з двома дітьми вже п'ять років живе у Варшаві. Там у батька невеликий бізнес, і раніше ніяких проблем не було. Але нещодавно вони зіткнулися з упередженістю та приниженнями за етнічною ознакою, пише Obozrevatel.

13-річна Марго взимку 2020 року пішла за покупками в супермаркет "Biedronka", а приїхала звідти додому на поліцейському авто, закута в наручники.

"Маргариту затримали в магазині нібито через те, що вона вкрала... упаковку презервативів. Охоронець завів її в підсобне приміщення, там принижував, фотографував, погрожував їй... Говорив: "Якщо не будеш рівно стояти, я тебе вдарю - і ти нічого не доведеш". Нецензурно висловлювався. Директор магазину, яка була свідком того, що відбувалося, ніяк не втрутилася в ситуацію і не захистила мою дочку", - розповідає Антон, батько дівчинки.

Співробітники супермаркету викликали поліцейських. Вони закували Марго наручниками за спиною і привезли додому. Батьки вдома побачили перелякану тремтячу дитину. Причому дівчинка запевняла, що ні в чому не винна.

"Коли зайшли в квартиру - вони (поліцейські. - Ред.) не представилися. Не захотіли зняти наручники, поки я не підписав папір, що дочку мені передали цілою і неушкодженою... Я був один на один із ними. Зі мною був маленький переляканий син. І я підписав, щоб не зробити ще гірше", - розповідає чоловік.

Батьки вирішили, що будуть домагатися справедливості для своєї дитини за будь-яку ціну.

Зазвичай у Польщі в схожих ситуаціях відбувається так: за дрібну крадіжку (до 500 злотих) передбачається мінімальний штраф. Але найчастіше, якщо польську дитину ловлять на крадіжці, батьки відшкодовують вартість вкраденого, а вдома проводять виховну бесіду.

Але оскільки батьки Марго із звинуваченнями не погоджувалися, дійшло до суду. Лише в серпні 2020-го дівчинку визнали невинною. У суді подивилися відео з камер в магазині, на яких видно, що дівчинка нічого не брала.

На суді батько дівчинки побачив відео з підсобки магазину, на якому його дівчинку принижують і залякують. До того поліцейські відмовили Антону в такому проханні зі словами "ти нічого не доведеш" і "ніякого відео ти не побачиш ніколи" чоловіка просто вигнали з дільниці.

"Вони забрали дівчинку в ту будку. Охоронець там знущався над нею морально. Це видно. Він фотографував її. А вона стояла і тремтіла. Це видно навіть через камеру... І поліція. Вони могли подивитися спочатку відео з торгового залу. І переконатися, що дитина ні в чому не винна. Але вони не стали цього робити. Вони одягли на неї наручники. Скували руки за спиною, як небезпечну злочинницю. Кинули в машину і повезли додому. Поліцейський ще і всю дорогу тримав її. Як він потім пояснював: "щоб вона не вистрибнула у вікно". Потім, до речі, вони постійно змінювали версії - від того, що ніяких наручників не було, до того, що їх на Марго одягли, тому що у неї не було з собою мобільного телефону", - розповідає Антон.

Маргарита щодня йдучи в школу, проходила повз поліцейську ділянку, що було для неї великим стресом. Через це родині довелося розлучитися з Марго - вона тепер живе в Києві з бабусею.

За майже рік Антон написав десятки листів і звернень, щоб домогтися покарання кривдників дівчинки: в українське консульство в Польщі, до омбудсменів двох країн, в Український дім у Варшаві, президенту Союзу українців в Польщі, в Офіс президента України, в польську прокуратуру.

Чоловікові скрізь відмовляли, або переконували, що все під контролем, натякаючи, щоб більше не писав. У поліції Польщі продовжують твердити, що надягати наручники на 13-річну дитину цілком правомірно.

Зрештою Антону вдалося через суд змусити прокуратуру таки взятися за розслідування ситуації з його дочкою. І цим він спровокував завуальовані погрози в свою адресу. Чоловік каже, що за 5 років життя у Польщі жодного разу не відчув до себе як до українця упередженого ставлення з боку поляків. І тільки зіткнувшись з проявом несправедливості до своєї дитини - відчув повною мірою, що таке "українофобство".

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