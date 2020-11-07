Звинувачував Бога і увірвався в школу: у Кривому Розі чоловік з ножем порізав десять осіб

У Кривому Розі 7 листопада близько 15:20 неадекватний чоловік став нападати на перехожих з ножем. У результаті нападів постраждали десять осіб, включаючи дитину. Двоє з них, на жаль, загинули. У поліцію надійшло кілька повідомлень від різних людей: усі вони говорили про неадекватного чоловіка, який ходить по вулицях і кидається на людей з ножем. Кожен із заявників описував зловмисника однаково. Що відомо про серійні напади і самого маніяка розповіли у відділі комунікації Криворізького відділу поліції в Facebook.

Перший напад стався близько 15:20 в Металургійному районі, коли неадекват напав на двох випадкових перехожих. 60-річному чоловіку та його 30-річному синові він наніс численні ножові поранення. В результаті нападу загинули 2 людини. Тіла загиблих виявили за будівлею колишнього кінотеатру "Сучасник".

Крім того, від рук зловмисника постраждали ще вісім осіб, в тому числі й 8-річний хлопчик. З травмами різного ступеня тяжкості їх доставили в місцеву лікарню. Зараз їм надають медичну допомогу. Нападника затримали — ним виявився місцевий житель 1983 року народження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство). Співробітники поліції з'ясовують усі обставини справи.

У Кривому Розі чоловік з ножем порізав десятьох перехожих (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

За інформацією видання "Перший Міський", після того, як зловмисник напав на двох чоловіків на проспекті Гагаріна, він зайшов у школу і розповів охоронцеві про те, що зробив. Пояснив свій вчинок тим, що йому так наказав Бог. Також чоловік попросив викликати поліцію, після чого втік. На цей час ці факти офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, що раніше під Вінницею мати побила 5-річного сина до смерті під час "виховання". Хлопчика з гематомами на голові та без свідомості екстрено госпіталізували.

Також ми писали про те, що були знайдені нові жертви жахливого маніяка з Києва.