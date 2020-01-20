Обстріл Золотого: місцеві та волонтери розкрили подробиці жорстокого бою (відео)

На Донбасі на фронті в районі селища Золоте в Луганській області стався бій 18 січня, напередодні свята Водощреща. Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ з мінометів САУ "Нона" калібру 120 мм, в результаті чого було поранено 8 військовослужбовців.

Крім того, ворожий вогонь забрав життя солдата 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців Валерія Закусила, ще двоє отримали поранення в зоні проведення ООС.

Між тим, в прес-центрі ООС заявили про загибель 19 січня ще одного військового. Кажуть, що один обстріл по позиціях ЗСУ бойовики відкривали неподалік населеного пункту Піски, сім разів - поблизу населеного пункту Орехове. Постріли зафіксовані також поруч із Новоолександрівкою і поблизу Новотошківського.

Як зазначила волонтерка і ветеранка АТО Маруся Звіробій на сторінці в Facebook, в штабі ООС ці обстріли в районі Золотого-4 "перенесли" на населений пункт Орехове.

Бойовики обстріляли Золоте, попри розведення (Фото: facebook.com/marusyazvirobiy)

Окупанти обстріляли хутір Вільний у районі Золоте-4

Волонтер Serg Marco пише в Facebook, що в Золотому в результаті обстрілу бойовиків могли бути загиблі.

"Дивом не намесили двухсотих. Просто дивом. Штаб ООС мовчить, заява на цьому не акцентується. Обстріляли Орехово, кажуть, ага. Треба ще кілька населених пунктів розвести, а як же ж. Цікаво зробити інфографіку втрат в районах Золотого і Петровського...

Так як до мене почали приходити в коменти люди, які доводять, що все не так однозначно, стріляють за кордоном лінією розведення, а в самому Золотому як і було домовлено - тиша, прикладаю ще пару скрінів з новинами з Золотого-4", - йдеться в публікації.

Також терористи пошкодили лінію електропередач і два автомобіля 72-ї бригади, ведучи обстріл з 120-мм мінометів.

Окупанти обстріляли Золоте (Фото: facebook.com/serg.marco)

Ремонтна бригада електриків не змогли дістатися до місця розриву ЛЕП через посилення боїв.

"ОБСЄ намагалися домовитися про режим тиші, але поки що результату це не дало", - йдеться в повідомленні "Останній блок-пост Ні Капітуляції" в Telegram.

Окупанти обстріляли Золоте (Фото: facebook.com/serg.marco)

Журналіст Руслан Смещук розповів, що потрапив під обстріл в цей час.

"Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте-4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по льохах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я ніби потрапив у 14/15 рік", - написав він у своєму Facebook.

Окупанти обстріляли Золоте (Фото: facebook.com/seatelve)

Волонтер Тім Златкін в мережі опублікував фото, на якому видні сліди обстрілу окупантами будинку громадянських в Золотому-4.

"Що ми бачимо на фото? Приліт російської артилерії в будинок на вулиці Вільної. Це так званий хутір Вільний - крайня вулиця в Золотому-4. Яка найбільше піддається обстрілам. І яка в зведеннях штабу ООС проходить як... "поблизу населеного пункту Орехове"!!! А х*лі вже не написали "неподалік Лисичанська" або "десь на Донбасі"?" - пише він у Facebook.

Окупанти обстріляли Золоте (Фото Марини Данилкиной facebook.com)

Між тим, в прес-центі ООС в повідомленнях щодо зведень за 18 і 19 січня нічого про Золоте-4 не йдеться.

Фото: скрін facebook.com

Додамо, що нещодавно представники України в Тристоронньої контактної групи запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі: у районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другий і в районі пункту пропуску "Гнутово".

У свою чергу, російська сторона наполягає на розведенні сил в районі населених пунктів Щастя, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово і Широкіно, а також поблизу Авдіївки.