Під обстрілами загинув артист балету Національної опери України Артем Дацишин

Український артист балету Національної опери України Артем Дацишин помер у лікарні. 26 лютого він потрапив під обстріл російських окупантів і отримав важкі поранення. 17 березня він помер.

На його рахунку такі відомі партії як: Зігфрід, Принц, Дезіре (Лебедине озеро, Лускунчик, Спляча красуня П.Чайковського), Альберт (Жизель А. Адана), Франц (Коппелія Л. Деліба), Еспадо, Солор (Дон Кіхот, Баядерка Л. Мінкуса), Жан де Брієн (Раймонда А. Глазунова), Паріс, Меркуціо (Ромео і Джульєтта С. Прокоф'єва), Золотий раб (Шехерезада М. Римського-Корсакова), Ескамільо (Кармен-сюїта Ж. Бізе-Щедріна).

Про його стилі виконання говорили: академічна виразність, романтична височина, психологічна глибина.

Артем Дацишин-лауреат Міжнародного конкурсу Сергія Лифаря (1996) та Рудольфа Нурієва (1998), артист Національної опери України. Родом був їх Херсон. Йому було 43 роки.

"Загинув наш колега, прекрасний Артист, багаторічний соліст балетної трупи театру і чудова людина", - написав Солов'яненко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті ракетних обстрілів у Києві загинула українська заслужена актриса театру і кіно Оксана Швець.

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