Обстеження хворих з підозрою на COVID-19 стануть безкоштовними: що потрапило в список

Два обстеження для українців з підозрою на коронавірус стануть безкоштовними. Їх внесли в так званий "ковідний список". Однак для того, щоб пройти ці обстеження безкоштовно, пацієнтам знадобиться обов'язкове направлення від лікаря.

Як розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, в обов'язковий список безкоштовних обстежень при підозрі на коронавірус внесли комп'ютерну томографію та рентген. Про це міністр розповів на брифінгу в понеділок, 12 жовтня.

"Тепер пацієнти з підозрою на COVID-19 можуть зробити їх безкоштовно, якщо у них є відповідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря", - заявив глава МОЗ Степанов.

Він додав, що, якщо за ці послуги почнуть вимагати гроші, потрібно залишити скаргу, зателефонувавши в контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 1677 або написати про цей випадок на сайті НСЗУ у розділі "Громадянам".

Як пояснив Максим Степанов, щоб МОЗ міг оперативно реагувати та ліквідувати подібні випадки, міністерству потрібен постійний контакт з суспільством з приводу подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в міністерстві охорони здоров'я придумали, як забезпечити українцям безкоштовне тестування на COVID-19 в приватних лабораторіях. Для цього в Кабміні виділили додаткові кошти.

А також розповідали про те, що українцям розповіли, як можна перемогти коронавірус, які обов'язкові правила потрібно виконувати щодня.