У гуртожитку київського вишу виник гучний скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

Хто встановив камеру

Камеру встановив студент другого курсу. Зокрема, він випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру та уже встиг записати кілька відео.

На місце події відразу викликали поліцію та написали на заяву на збоченця. Однак, завідувачка гуртожитку почала вигороджувати злочинця.

Зазначається, що спершу вона обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, "вгомонитися".

"На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг. Завідувачка звинувачує студенток у тому, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння", – написала Інна Совсун.

На думку депутатки студента мають як мінімум відрахувати. А адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке сталося.

Як можуть покарати хлопця

Хлопця можуть покарати за статтею 301 про виготовлення порнографічних матеріалів. Але для цього правоохоронці мають довести мету збуту чи розповсюдження.