Спілкувалася з багатьма: коронавірус вбив релігійну харків'янку

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Під Харковом від COVID-19 померла пенсіонерка, яка продавала церковні свічки в місцевому храмі

Коронавірус в Україні був діагностований у 4161 пацієнта. З моменту початку епідемії вже видужало 186 осіб, а 116 – померли. Однією із загиблих стала 71-річна мешканка Високополя Харківської області.

Жінка була релігійною, і працювала в місцевому храмі – вона продавала церковні свічки й до останніх днів перед смертю перебувала в контакті з людьми. Як повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, все коло контактних осіб на цей момент встановлюється, і воно може бути дуже великим.

"Ця бабуся знаходилася на вихідних в церкві, і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути, ймовірно, дуже велика. Зараз встановлюються всі люди, надіслані відповідні бригади, які контактують, відбирають зразки для того, щоб ми перевірили їх на наявність хвороби", - сказав Кучер і додав, що в Високопіллі зараз введені додаткові карантинні заходи, на в'їзді та виїзді встановлені пости, проводиться температурний скринінг у водіїв і пасажирів. Весь транзитний транспорт відправляється в об'їзд.

У Харкові розповіли деталі загибелі релігійної пенсіонерки від COVID-19

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Івано-Франківську раптово помер пацієнт, який переміг коронавірус. 64-річного місцевого жителя готували до виписки, оскільки тести показували в нього відсутність коронавірусу, але він несподівано помер від зупинки серця.