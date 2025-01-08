В образе Купидона: Рианна снялась в соблазнительной фотосессии в роскошном нижнем белье

36-летняя певица снялась для новой коллекции Love Your Way своего бренда нижнего белья Savage X Fenty, приуроченную ко Дню святого Валентина.

Рианна в нижнем белье (фото: instagram.com/badgalriri)

"Комплекты Loveline из атласа и кружева идеально подойдут тем, кто хочет подчеркнуть свою сексуальность, а линейка Les Rose порадует любителей цветочных мотивов. Для мужчин были представлены уютные пижамные комплекты Valentine Fine из мягкого хлопка", - сказано в описании.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Для фотосессии барбадосская певица выбрала образ Купидона с луком розового цвета и стрелой, на кончике которой была алая роза.

Артистка, которая является матерью двоих детей, не побоялась продемонстрировать свою неидеальную, но женственную фигуру. Рианна предстала на фото в достаточно откровенном нижнем белье ярко-красного оттенка из атласа, кружева и полупрозрачной сеточки. Дополнить образ она решила поясом для чулок на животе.

Рианна в нижнем белье (фото: instagram.com/badgalriri)

Завершить достаточно пикантный лук певица решила высокими белыми носками и черными туфлями на небольшом каблуке, а также макияжем с акцентом на губах.

Подписчики артистки пришли в восторг от увиденного и засыпали Рианну комплиментами. В то же время некоторые пользователи снова заподозрили певицу в третьей беременности, слухи о которой периодически появляются в СМИ.

Певица показала фигуру в нижнем белье (фото: instagram.com/badgalriri)

Отметим, что это уже не первая фотосессия певицы в достаточно откровенном образе. Она уже показывала смелые фото в нижнем белье в июле 2024 года. Тогда артистка снялась на фоне тропических пейзажей в полупрозрачном черном белье.

А в августе 2024 года она снова порадовала своих поклонников откровенными фото в черном кружевном бюстгальтере и комплекте нижнего белья с подвязками и чулками до бедер.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)