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Зверніть увагу на ці симптоми нестачі йоду. Ви можете вберегти життя

Фото: які симптоми нестачі йоду в організмі (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дефіцит йоду в організмі може призводити до захворювань щитовидної залози, запальних процесів і навіть раку.

Йод - це дуже важливий мінерал, який використовується для синтезу гормонів щитовидної залози. І якщо цей орган отримує в достатній кількості йод, він функціонує повноцінно.

Які симптоми нестачі йоду в організмі читайте в матеріалі Styler.

Які симптоми нестачі йоду в організмі

Хронічна втома

Млявість, сонливість, занепад сил - перше, на що звертають увагу люди при зниженні концентрації в крові гормонів щитовидної залози, в завдання яких входить в тому числі забезпечення організму енергією. Хронічна втома спостерігається в 99% випадків йододефіциту і нерідко супроводжується м'язовою втомою без причин.

Слабкість імунітету

Слабкість імунної системи проявляється у вигляді частих і рецидивуючих простудних, вірусних, паразитарних, грибкових хвороб, повільного загоєння ран.

Набряки

Якщо у вас з'явилися набряки - це очевидний симптом йододефіциту. Найбільш часта локалізація набряків при цьому стані - під очима, також можуть спостерігатися набряки ніг, рук.

Порушення менструального циклу

Нестабільний менструальний цикл є симптомом початкової стадії йододефіциту, оскільки нестача йоду прямо впливає на роботу гормональної системи. Стан йододефіциту у жінок може бути чреватим безпліддям і передчасним настанням клімаксу. Дуже небезпечний йододефіцит при вагітності. Це загрожує навіть викиднем.

Анемія

Через зниження метаболічної активності йододефіциту часто супроводжує залізодефіцитна анемія - хвороба, пов'язана з недостатністю заліза в крові. В цьому випадку анемія зазвичай має невиражений характер і, як правило, проявляється вже в зрілій стадії гіпотиреозу. Основні симптоми залізодефіцитної анемії - шум у вухах, запаморочення, слабкість, блідість.

Що робити при дефіциті йоду

При виникненні симптомів слід звернутися до ендокринолога і пройти обов'язково обстеження щитовидної залози.

Не купуйте самостійно препарати в аптеці - проконсультуйтеся з фахівцем.

Добову норму йоду можна отримати з наступними продуктами харчування: риба, яйця, біле м'ясо і морська капуста. У 100 грамах морської капусти міститься йод в кількості двох денних норм, тому з її допомогою можна легко заповнити дефіцит йоду в організмі.

Як ми раніше писали, як правильно приймати йод і що категорично заборонено робити.

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Йод