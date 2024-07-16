Избранница Налчаджиоглу объявила о расставании с ним и аборте: "Это стало последним"

Что написала Фокси

Во время общения с подписчиками Анастасия призналась, что решила прервать беременность. Она сделала аборт на 5-6 неделе.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что это когда-нибудь будет. Главное, выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и клятвах, а на деле будут для вас", - объяснила теперь уже бывшая подружка Налчаджиоглу.

"Надеюсь, эта тема для вас и меня теперь будет закрыта! И прошу вас, не верьте никогда словам. Наблюдайте, только поступки и действия. Не попадайте в иллюзии, которые вам создают, и самообман", - также добавила она.

Фокси сделала аборт от Налчаджиоглу (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Разрыв отношений с Муратом девушка также подтвердила, отвечая на один из вопросов. Она подчеркнула, что не испытывает уважения к мужчинам, которые не отвечают за собственные слова.

"Моя проблема в том, что я слишком идеализирую людей, защищаю их и всегда надеюсь на лучшее", - отметила Анастасия.

"Человек каждый день говорил, как он хочет от меня ребенка, и когда так произошло, он, очевидно, испугался. Я не уважаю мужчин, которые не отвечают за свои слова. Мое психическое состояние из-за того, что происходит в последнее время, было очень плохим. Это и стало последним", - также написала она.

Анастасия назвала причину расставания (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Фокси добавила, что пережила сплошное разочарование, поэтому сейчас ей приходится "собирать себя по частям" и переживать "полное обнуление".

Фокси ответила на вопросы подписчиков (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

На вопрос пользователей о том, почему девушка не захотела оставлять ребенка, она ответила, что воспитывать малыша одной - непростое дело, особенно с финансовой стороны. Напомним, он уже имеет ребенка от предыдущих отношений.

Девушка объяснила, почему сделала аборт

Что известно об отношениях Фокси и Налчаджиоглу

С Анастасией Мурат был вместе около полугода. В соцсетях экс-возлюбленные хвастались совместными путешествиями, девушка демонстрировала ценные подарки от мужчины, а также в начале года стало известно, что он сделал ей предложение. Но до свадьбы так и не дошло.

Анастасия Фокси (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)