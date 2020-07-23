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Виявили сказ: під Кропивницьким собака покусала дитину і трьох дорослих

Протопопівка, Четвер 23 липня 2020 21:52
Виявили сказ: під Кропивницьким собака покусала дитину і трьох дорослих
Під Кропивницьким скажена собака напала на людей (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У собаки виявили сказ після нападу на людей

Під Кропивницьким собака накинулася на людей у дворі та покусала дитину і трьох дорослих. Пізніше стало відомо, що у тварини був сказ.

Інцидент стався в селі Протопопівка в Олександрівському районі. Про це передає "Суспільне.Новини".

Після нападу пса господарі його вбили, а тіло тварини направили в лабораторію, щоб провести дослідження.

Як розповіла спікер Держпродспоживслужби Кіровоградської області Наталія Шевченко, фахівці виявили у собаки захворювання на сказ.

Зазначається, що після події чотири людини, які контактували з хворою твариною, зараз проходять лікування вдома. Їм вводять необхідну вакцину.

Але цим справа не обмежилася - в селі після інциденту зробили щеплення 110 собакам і 99 котам.

На господаря собаки зі сказом вирішили скласти адмінпротокол - адже саме власник тварини несе відповідальність за її здоров'я.

"Він мав робити щеплення від сказу щорічно. Вакцина безкоштовна, її можна отримати у ветеринарних пунктах. Тварина могла покусати й більшу кількість людей", - наголошують в Держпродспоживслужбі.

Раніше повідомлялося, що у Києві злий пес тримає в страху всю округу, нападає на людей і тварин.

Нагадаємо, що нещодавно на окупованому Донбасі вовк поцупив дворічну дівчинку прямо з двору.

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Новини України животныепроисшествиесобакаКропивницька область
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