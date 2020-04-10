Виявлені нові симптоми коронавіруса: несподівана ознака

Коронавірус в Україні інфікував 1892 людини, 57 людей померли від ускладнень інфекції, 45 пацієнтів, що вилікувались і здорові. Ні для кого не секрет, що для Covid-19 характерні такі основні симптоми: висока температура, ломота в тілі, сильний кашель. Французькі вчені виявили нові ознаки коронавіруса і повідомили про це в звіті Національного союзу дерматологів-венерологів країни (SNDV).

За словами медиків, багато пацієнти з коронавірусом скаржилися на почервоніння шкіри, кропив'янку і так зване уявне обмороження. Такі відомості отримані після аналізу хвороби інфікованих.

"Ми попереджаємо медичну громадськість, щоб фахівці могли якомога швидше виявити нових пацієнтів з коронавірусом", — зазначають у звіті SNDV.

Лікарі рекомендують при виявленні таких симптомів звертатися в медичні установи, але їх наявність не обов'язково говорить про те, що у вас коронавірус.

У французькому міністерстві охорони здоров'я поки що цю інформацію не підтвердили, але припустили, що вірус може мутувати, тому такий варіант розвитку подій цілком можливий.

Нагадаємо, що серед симптомів Covid-19 медики називають також різку втрату нюху і втрату смаку, так як рецептори відключаються. Також варто нагадати, що іноді коронавірус проходить зовсім без симптомів.

Як ми раніше писали, коронавірус може протікати безсимптомно: вчені повідомили про наслідки.