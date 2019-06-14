Виявлено жахливий вірус, який не беруть антибіотики

Американські вчені виявили новий штам сальмонели, стійкий до антибіотиків останньої інстанції. Дослідники з Університету штату Північна Кароліна використовували зразок, узятий від пацієнта в США. Ця знахідка є першим доказом того, що ген mcr-3.1 потрапив до Штатів з Азії, передає EurekAlert.

Всього існує понад 2500 відомих серотипів сальмонел. Розглянутий ген лікарської стійкості, відомий як mcr-3.1, дає сальмонелі стійкість до колистину - "антибіотику останньої надії".

"Чиновники громадського здоров'я знали про цей ген протягом деякого часу", - каже професор і директор з глобального охорони здоров'я в штаті Північна Кароліна і автор дослідження Сіддхартха Тхакур.

За його словами, в 2015 році біологи побачили, що mcr-3.1 перемістився з хромосоми у плазміду в Китаї, що прокладає шлях для передачі гена між організмами.

Фото: news.ncsu.edu

"Наприклад, E. coli та Salmonella знаходяться в одному сімействі, тому одного разу ген знаходиться на плазмиді, ця плазміда може переміщатися між бактеріями, і вони можуть передавати цей ген один одному. Щойно mcr-3.1 стрибнув на плазміду, він поширився у 30 різних країн, хоча, наскільки ми знали, не Сполучені Штати", - розповів він.

Студенти Валерія Нельсон та к. т. н. студент Даніель Монте провів секвенування генома на 100 клінічних зразках стільця людини, взятих з південно-східній частині США в період між 2014 і 2016 роками. Вони виявили, що один зразок містив стійкий ген mcr-3.1. Зразок був отриманий від людини, яка відправилася у Китай за два тижні до того, як захворіла сальмонелезною інфекцією.

Фото: news-medical.net

"Позитивний зразок був отриманий в 2014 році, тому це відкриття, безумовно, має значення для поширення стійкої до колистину сальмонели в США", - зазначив Такур.

Дослідження опубліковано в Журналі медичної мікробіології та підтримано Національним інститутом охорони здоров'я / Управлінням з контролю за продуктами і ліками. Монте і Нельсон - перший автор та співавтор відповідно.

Зазначимо, що останнім часом медики все частіше стикаються з новими викликами через виявлення нових "супербактерій", тобто стійких до антибіотиків мікробів. Небезпечна тенденція говорить про ризик, що через деякий час антибіотики втратять свою ефективність. Супермікроби зазвичай виявляють у лікарнях і тваринницьких фермах, де антибіотики використовують для прискорення зростання м'ясних порід худоби.

У цьому контексті варто нагадати, що нещодавно в.о. голови МОЗ України Уляна Супрун розповіла, що антибіотики та інші протимікробні засоби перестають діяти через своєрідний "імунітет", який мікроорганізми починають виробляти внаслідок надмірного й необгрунтованого застосування таких ліків. Вона додала, що зараз з'являються нові модифікації збудників інфекцій, які неможливо вилікувати протимікробними препаратами.

Як повідомлялося раніше, восени 2018-го в Нетішині Хмельницької області на сальмонельоз захворіло 60 людей. Сальмонелу ентеритидис виявили у вихованців та працівників міського ясла-садка "Веселка".

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла, що більше 600 000 000 людей щорічно хворіють через споживання їжі, яка була заражена бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами або хімічними речовинами, і близько 420 000 - помирають. Вона дала важливі рекомендації, як правильно зберігати продукти.