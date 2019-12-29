Обмін полоненими: колишній в'язень розповів про тортури в "Л/ДНР"

Обмін полоненими відбувся 29 грудня (фото: (t/me/Realdoc)

Колишній полонений терористів "Л/ДНР" розповів, як українців катували в полоні

Обмін полоненими відбувся 29 грудня на КПВВ "Майорск". Офіс президента повідомив, що з територій ОРДЛО в Україну повернулися 76 полонених. Один з в'язнів Олександр Данильченко повідомив, що шалено щасливий опинитися на волі, але, де буде жити на підконтрольній території Україні, ще не визначився.

Зазначимо, що Данильченко затримали в Луганську в 2017 році. Його затримали за проукраїнської позиції.

"17 лютого 2017 року я потрапив у полон. Я складався з одним у змові проти "ЛНРовского" бєспрєдєла. Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так сказати кореня цього все, тих людей, які вбивали і грабували в 2014 році наш рідний Луганськ. Так вийшло, що попалися", — розповів він.

Звільнений луганчанин розповів, що в полоні їх били і катували.

"Били, катували, але недовго. Потім, коли зрозуміли, що вся інформація видана, все, що у нас було, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили у в'язницю через 15 місяців в підвали "МГБ“ І ось ми тепер в Україні, вдома. Зараз ми раді, дуже раді. Тільки що телефонував матері, обрадував мати. Мати в сльозах, контролює тиск. Все добре, спасибі", — підсумував Данильченко.

Воєн полоненими відбувся 29 грудня (YouTube)