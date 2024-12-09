"Обманутые люди". Тренер рассказал о типе тренировок, которые не помогут похудеть
В фитнес-центрах можно часто увидеть людей, которые часами крутят педали на велотренажерах или бегают на дорожках, свято веря в "жиросжигающую магию" кардиотренировок. Правда ли, что кардио - лучший способ похудеть?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Тренер привел простой бытовой пример для понимания ситуации. Представьте Васю и Колю, оба хотят похудеть. Вася выбирает кардио, а Коля - силовые тренировки. Оба сжигают по 350 калорий за занятие. Вася избавляется от 44 граммов жира, тогда как Коля тратит 87 граммов гликогена - углеводных запасов в мышцах. Кажется, Вася ближе к своей цели. Но это не так.
"Бедные люди, обманутые, запутанные", - написал эксперт.
Друзья возвращаются домой, где их ждет ужин - 600 калорий из вареников. Организм Коли, освободивший место для гликогена, усваивает калории более эффективно: часть идет на восстановление углеводных запасов, а остальные сжигаются в течение нескольких часов. У Васи, чьи гликогеновые "ячейки" переполнены, лишние калории превращаются в жир – те самые 44 грамма, которые он так тщательно сжигал. В результате масса тела не меняется, но есть нюансы.
Силовые тренировки против кардио
Кардио способствует сжиганию калорий, но оказывает ограниченное влияние на общий энергетический баланс. К примеру, три часа кардио в неделю повышают расход энергии только на 6%. А силовые тренировки не только сжигают калории во время занятия, но и запускают процессы роста мышц. Это важно: мышцы потребляют больше энергии даже в покое, поддерживая более высокий уровень метаболизма.
Что важно для похудения?
Ключ к уменьшению веса - это калорийный дефицит: потреблять меньше, чем тратит организм. Кардио - лишь один из способов повысить энергетические затраты. Силовые тренировки, в свою очередь, помогают сохранить мышцы, являющиеся важным фактором для здорового и привлекательного вида.
Кардио не является обязательным для похудения, и его эффективность часто переоценивается. Сочетание силовых тренировок, разумного питания и активного образа жизни - лучшая стратегия для достижения цели.
"Итак, не бойтесь штанги, ведь мышцы - ваш лучший союзник в борьбе за здоровое и красивое тело", - написал Виктор.
Напомним, что тренер назвала лучшее упражнение для сжигания калорий.
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