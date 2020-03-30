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Володар платинових дисків і премії Греммі: від коронавіруса помер відомий музикант

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 15:39
Володар платинових дисків і премії Греммі: від коронавіруса помер відомий музикант
Відомий музикант помер від коронавірусу (Фото: pixabay.com)

У популярного музиканта діагностували коронавірус занадто пізно

Коронавірус поширюється по Україні, і світу і жертвами епідемії стає все більше відомих людей. У зону ризику потрапляють люди старше 60 років і ті, у кого є супутні хронічні захворювання. Станом на 30 березня, COVID-2019 вразив понад 730 тисяч людей і за кількістю заражених зараз лідирує США – 143 тисячі заражених. Майже 155 тисяч хворих у всьому світі одужали, 34 тисяч осіб померли.

Як повідомляє американське видання Variety, в неділю, 29 березня, помер відомий американський музикант, володар двох платинових і двох золотих дисків, премії Ґреммі Джо Діффі. Як підтвердили медики, причиною смерті 61-річної зірки стали ускладнення під час коронавірусу.

Спочатку Джо Діффі лікували від грипу і тільки минулого тижня аналізи підтвердили, що у зірки 90-х – COVID-2019. Хвороба викликала серйозні ускладнення, які й спричинили летальний результат.

Джо Діффі був популярним кантрі-виконавцем в 90-х роках. На його рахунку 13 альбомів, 2 з них стали золотими, 2 – платиновими. За хіт Same Old Train, записаний спільно з іншими музикантами, Діффі був нагороджений премією Ґреммі.

Joe Diffie - Pickup Man

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер легендарний футболіст Хосе Луїс Капон. Відомо, що спортсменові було 72 роки та він помер у власному будинку в Іспанії.

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