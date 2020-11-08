Має шкідливі властивості: дієтолог розкрила правду про лимони

Восени через підвищену захворюваність люди досить часто додають до свого раціону продукти, які рекомендують для зміцнення імунітету. Йдеться про лимон, часник і імбир. Дієтолог Світлана Фус поділилася корисними властивостями лимону і розповіла про його шкоду.

Передусім, каже фахівець у своєму Instagram, лимон завдяки поєднанню вітамінів - хороший профілактичний засіб від застуди та грипу. Якщо регулярно вживати цей продукт, то в організмі покращується циркуляція крові, підвищується опорна функція, покращується працездатність і зникає втома.

Але попри користь лимон має і протипоказання, якщо їсти його у необмеженій кількості. За словами дієтолога Світлани Фус, для того, щоб наситити свій організм вітаміном С, який є у лимоні, потрібно з'їдати 225 г плода на добу.

Втім, дієтолог зауважила, що це багато і є альтернативні вітаміни, котрі мають таку ж користь, але їх можна куштувати у значно меншій кількості.

Так, експерт каже, що багато вітаміну С у чорній смородині або болгарському перці. Їх на добу слід з'їдати всього 50-60 г, апельсина 200 г.

"Мені здається, що це реальніше, аніж використовувати стільки лимонів або його соку. Тому він зовсім не найкраще джерело аскорбінки⁣", - сказала вона.

Фус також зауважила, що улюблена звична багатьох додавати лимон до чаю, не є корисною. Дієтолог пояснила, що вітамін С при потраплянні до гарячої води одразу знищується.

Дієтолог наголосила, що лимон шкідливим людям з підвищеною алергічною реакцією та тим, у кого підвищена кислотність, гастрит, панкреатит, виразка чи запальні захворювання кишківника.

Також лимонний сік значно посилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає і на підшлункову залозу і на кишківник. ⁣⁣А ще кислий сік лимона згубно діє на зубну емаль.⁣⁣⠀

"Все добре в міру, тому не потрібно надмірно захоплюватися ідеєю оздоровлення за допомогою лимона і є цитрус в необмеженій кількості. ⁣Зміст фітонцидів якоюсь мірою ріднить лимон з часником. Але аромат останнього, погодьтеся, менш приємний", - підсумувала Світлана Фус.

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