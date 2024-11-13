Обошел даже мировых звезд. Самым сексуальным лысым мужчиной стал представитель королевской семьи

Старший сын короля Чарльза III, принц Уильям, уже второй раз подряд возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. Ему даже удалось обойти таких мировых знаменитостей, как Дуэйн Джонсон и Шакил О'Нил.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reboot рассказывает об этом подробнее.
Данное исследование было проведено маркетинговым агентством, а рейтинг составили на основе поисковых запросов в сети, чтобы понять, сколько людей ищут снимки лысых звезд. В агентстве объяснили, что лысые мужчины покоряют миллионы сердец по всему миру. Среди них имеется в виду актер Стэнли Туччи, футболист Зинедин Зидан и актер Джон Траволта.
Тем временем в Reboot отмечают, что принц Уильям был "настоящим сердцеедом" в молодые годы, но, как видим, свою привлекательность ему удается сохранять и по сей день.
Дело в том, что в течение года люди искали в Google кадры наследника британского престола "без рубашки" более 16 тысяч раз. Это подтверждают результаты проведенного исследования.
Внук Елизаветы II получил титул принца Уэльского после того, как его бабушка ушла из жизни 9 сентября 2022 года. Он остается главным наследником британского престола.
Принц знает три иностранных языка, среди которых французский, ирландский и суахили. После своего 30-летия он получил 10 миллионов фунтов, которые ему завещала его покойная мать, принцесса Диана.
К слову, именно смерть близкого человека стала для Уильяма самым большим ударом в жизни. Жизнь принцессы Дианы оборвалась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. О трагедии Уильям узнал только 1 сентября от отца, поскольку тогда принц Чарльз запретил детям иметь в доме радио. После смерти матери 15-летний парень по собственному желанию ходил к психоаналитику.
Со своей избранницей, принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, он воспитывает троих детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Ранее, когда Уильяма спрашивали, что ему больше всего нравится в Кейт, он признавался, что называет ее университетским прозвищем Babykins ("детка"), и ему это очень нравится. Также мужчина говорил, что обожает смеяться над целым рядом смешных привычек своей любимой.
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