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Обошел даже мировых звезд. Самым сексуальным лысым мужчиной стал представитель королевской семьи

Принц Уильям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Любовь Блажко

Старший сын короля Чарльза III, принц Уильям, уже второй раз подряд возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. Ему даже удалось обойти таких мировых знаменитостей, как Дуэйн Джонсон и Шакил О'Нил.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reboot рассказывает об этом подробнее.

Принц Уэльский - самый сексуальный лысый мужчина

Данное исследование было проведено маркетинговым агентством, а рейтинг составили на основе поисковых запросов в сети, чтобы понять, сколько людей ищут снимки лысых звезд. В агентстве объяснили, что лысые мужчины покоряют миллионы сердец по всему миру. Среди них имеется в виду актер Стэнли Туччи, футболист Зинедин Зидан и актер Джон Траволта.

Тем временем в Reboot отмечают, что принц Уильям был "настоящим сердцеедом" в молодые годы, но, как видим, свою привлекательность ему удается сохранять и по сей день.

Дело в том, что в течение года люди искали в Google кадры наследника британского престола "без рубашки" более 16 тысяч раз. Это подтверждают результаты проведенного исследования.

Принц Уильям (скриншот)

Кто еще оказался в списке топ-20 лысых мужчин:

  • Актер Дуэйн Джонсон
  • Экс-баскетболист Шакил О'Нил
  • Серфер Келли Слэйтер
  • Актер Терри Крюс
  • Актер Дэнни ДеВито
  • Актер Сэмюэл Л. Джексон
  • Футболист Тьерри Анри
  • Актер Стэнли Туччи
  • Актер Вин Дизель
  • Баскетболист Майкл Джордан
  • Певец Крис Дотри
  • Баскетболист Чарльз Баркли
  • Экс-бейсболист Дерек Джетер
  • Хип-хоп исполнитель LL Cool J
  • Комик Гови Мандель
  • Баскетболист Рэй Аллен
  • Легкоатлет Мо Фара
  • Актер Марк Стронг
  • Футболист Зинедин Зидан

Другие лидеры этого рейтинга (скриншот)

Что известно о принце Уильяме

Внук Елизаветы II получил титул принца Уэльского после того, как его бабушка ушла из жизни 9 сентября 2022 года. Он остается главным наследником британского престола.

Принц знает три иностранных языка, среди которых французский, ирландский и суахили. После своего 30-летия он получил 10 миллионов фунтов, которые ему завещала его покойная мать, принцесса Диана.

К слову, именно смерть близкого человека стала для Уильяма самым большим ударом в жизни. Жизнь принцессы Дианы оборвалась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. О трагедии Уильям узнал только 1 сентября от отца, поскольку тогда принц Чарльз запретил детям иметь в доме радио. После смерти матери 15-летний парень по собственному желанию ходил к психоаналитику.

Принц Уильям и его семья (фото: Getty Images)

Со своей избранницей, принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, он воспитывает троих детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Ранее, когда Уильяма спрашивали, что ему больше всего нравится в Кейт, он признавался, что называет ее университетским прозвищем Babykins ("детка"), и ему это очень нравится. Также мужчина говорил, что обожает смеяться над целым рядом смешных привычек своей любимой.

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Принц УильямКоролевская семья