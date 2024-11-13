Обошел даже мировых звезд. Самым сексуальным лысым мужчиной стал представитель королевской семьи

Старший сын короля Чарльза III, принц Уильям, уже второй раз подряд возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. Ему даже удалось обойти таких мировых знаменитостей, как Дуэйн Джонсон и Шакил О'Нил.

Принц Уэльский - самый сексуальный лысый мужчина

Данное исследование было проведено маркетинговым агентством, а рейтинг составили на основе поисковых запросов в сети, чтобы понять, сколько людей ищут снимки лысых звезд. В агентстве объяснили, что лысые мужчины покоряют миллионы сердец по всему миру. Среди них имеется в виду актер Стэнли Туччи, футболист Зинедин Зидан и актер Джон Траволта.

Тем временем в Reboot отмечают, что принц Уильям был "настоящим сердцеедом" в молодые годы, но, как видим, свою привлекательность ему удается сохранять и по сей день.

Дело в том, что в течение года люди искали в Google кадры наследника британского престола "без рубашки" более 16 тысяч раз. Это подтверждают результаты проведенного исследования.

Принц Уильям (скриншот)

Кто еще оказался в списке топ-20 лысых мужчин:

Актер Дуэйн Джонсон

Экс-баскетболист Шакил О'Нил

Серфер Келли Слэйтер

Актер Терри Крюс

Актер Дэнни ДеВито

Актер Сэмюэл Л. Джексон

Футболист Тьерри Анри

Актер Стэнли Туччи

Актер Вин Дизель

Баскетболист Майкл Джордан

Певец Крис Дотри

Баскетболист Чарльз Баркли

Экс-бейсболист Дерек Джетер

Хип-хоп исполнитель LL Cool J

Комик Гови Мандель

Баскетболист Рэй Аллен

Легкоатлет Мо Фара

Актер Марк Стронг

Футболист Зинедин Зидан

Другие лидеры этого рейтинга (скриншот)

Что известно о принце Уильяме

Внук Елизаветы II получил титул принца Уэльского после того, как его бабушка ушла из жизни 9 сентября 2022 года. Он остается главным наследником британского престола.

Принц знает три иностранных языка, среди которых французский, ирландский и суахили. После своего 30-летия он получил 10 миллионов фунтов, которые ему завещала его покойная мать, принцесса Диана.

К слову, именно смерть близкого человека стала для Уильяма самым большим ударом в жизни. Жизнь принцессы Дианы оборвалась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. О трагедии Уильям узнал только 1 сентября от отца, поскольку тогда принц Чарльз запретил детям иметь в доме радио. После смерти матери 15-летний парень по собственному желанию ходил к психоаналитику.

Принц Уильям и его семья (фото: Getty Images)

Со своей избранницей, принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, он воспитывает троих детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Ранее, когда Уильяма спрашивали, что ему больше всего нравится в Кейт, он признавался, что называет ее университетским прозвищем Babykins ("детка"), и ему это очень нравится. Также мужчина говорил, что обожает смеяться над целым рядом смешных привычек своей любимой.