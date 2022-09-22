Обгорело тело и погибли родители: история спасения девушки, выжившей после ракетного удара по Чаплиному

В Киеве врачи спасали 17-летнюю девушку, пострадавшую в результате ракетного удара россиян по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской станции. В частности, родители Анастасии Пригонец из Мирнограда сгорели в собственном автомобиле.

Об этом рассказали в Национальной детской специализированной больнице " Охматдет ".

Девушке удалось выпрыгнуть из пламени, но она получила 25% ожогов тела. Настю лечили днепропетровские, киевские, львовские и австрийские медики.

Как девушка оказалась на станции Чаплино

24 августа родители везли Анастасию Пригонец на железнодорожную станцию Чаплино, ведь девушка должна была ехать на учебу во Львов. Именно в тот момент россияне ударили по станции вражеской ракетой.

В результате удара погибли 25 гражданских людей. Среди них - родители Насти, сгоревшие в собственном авто. Девушке удалось выпрыгнуть из горящей машины и пришлось стать свидетелем гибели самых родных людей.

Что известно о лечении

Сначала ребенок попал в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. У нее ожоги составляли около 25% тела и больше всего пострадала рука. К тому же Настя получила осколочное ранение головы.

Из-за травм почти отказали почки, начался сепсис, легкие были в критическом состоянии. Тогда медики перевели девушку в медикаментозную ком.

Спасать девочку согласились медики из австрийского города Грац. Однако прежде пациентку нужно было стабилизировать, ведь она могла не пережить долгую дорогу. Тогда благодаря волонтерам девочку доставили в столичный Охматдет.

Заведующий отделением АИТ по ЭКМО НДСЛ, врач анестезиолог Андрей Высоцкий рассказал, что в больницу девочка попала в тяжелом состоянии. У Насти быстро развивалась почечная недостаточность с гиперкалиемией (повышенный уровень калия в крови, что может привести к остановке сердца).

История спасения девочки, пострадавшей в результате ракетного удара по станции Чаплино (facebook.com/ndslohmatdyt)

Врачи сразу провели оперативное вмешательство - фасциотомию и некротомию. По словам специалистов, важно было правильно определять тактику ведения относительно острого повреждения почек.

"Была выбрана пошаговая стратегия - первые сутки восстанавливали объем жидкости и пытались стабилизировать состояние без диализа. На вторые сутки, к сожалению, пришлось выбирать между видами гемодиализа. За трое суток с помощью интермитирующего гемодиализа удалось скорректировать критические нарушения и подготовить Анастасию к длительному транспортированию", – говорится в сообщении.

Для того, чтобы подготовить ребенка к долгой транспортировке, был проведен комплекс исследований и процедур. 6 сентября Настя поехала в Первое медицинское объединение Львова. Там пациентку осмотрели, сделали анализы и убедились, что ее можно перевозить дальше.

После этого - реанимационная скорая в Польшу и самолет в австрийскую больницу.

Сейчас медики пытаются спасти руку, наиболее обгоревшую во время пожара. Затем потребуются многочисленные пластические операции.

Отметим, что рядом с девочкой находится ее 19-летний брат Денис.

История спасения девочки, пострадавшей в результате ракетного удара по станции Чаплино (facebook.com/ndslohmatdyt)