Мавпи вмирали від розриву серця: росіяни знищили унікальний Feldman Ecopark під Харковом

У Фельдман Екопарку було зібрано п'ять тисяч тварин і птахів, які представляли 300 різних видів. У цей мультикомплекс біля Харкова приїжджали не тільки місцеві жителі, а й з усієї України.

Тут вперше народилися малюки у бізонів і тапірів. У комплексі був єдиний центр реабілітації кажанів, а ще - найбільша колекція птахів-носорогів і наукове співтовариство Kharkiv Bat Group. Колекція мавп була найбільшою не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі - понад 200 приматів.

Фото: Фельдман Екопарк

На території екопарку знаходився Центр психосоціальної реабілітації, де займалися анімалотерапією, арттерапією, ландшафтотерапією і т. д.

Екопарк опинився на лінії вогню

Але 24 лютого все змінилося і комплекс з тваринами опинився на прямій лінії вогню російських окупантів. Парк був розташований відразу за Харківською кільцевою дорогою, у напрямку до Білгорода.

На території між селищем Лісове та Черкаська Лозова було все - ДРГ, бронетехніка, обстріли з мінометів, артилерії, удари авіацією.

"Загинули понад сто тварин. Зокрема, великі, середні та малі мавпи. Це орангутанги, шимпанзе, бабуїни. Пума загинула. Серед копитних тварин - поля, олені, буйволи", – розповів директор екопарку Віталій Ільченко.

Фото: Фельдман Екопарк

Постійні обстріли зруйнували інфраструктуру екопарку, знищили вольєри. Загинуло ціле сімейство білих тигрів, пантер і ягуарів.

Деякі тварини просто розбіглися. А деякі гинули від вибухів. У мавп, за словами Ільченка, від вибухів сталися розриви серця.

З 25 лютого співробітники екопарку опинилися в страшних умовах і всіма силами намагалися врятувати тварин. Обстріли зносили двері та вікна, а вони їх латали. Опалювали котлами, як могли, щоб зігріти та нагодувати всіх тварин.

Фото: Фельдман Екопарк

Тварин вивозили під постійними обстрілами

Питання про евакуацію тварин постало з перших днів. Але Екопарк опинився в дуже складних умовах - з одного боку окупанти били по Харкову, з іншого йшли ЗСУ. Проблем додавали погодні умови - 20-градусні морози та сніг. Дороги замело, техніка не працювала.

"Ми їхали як кажуть "на нуль". Впевненості не було ні в чому, все робили як востаннє. Неодноразово були під обстрілами "Градів". Так що загадувати заздалегідь, що і як вийде – можливості не було. Ми вибиралися самостійно, розгортали шляхи, щоб проїхати", – розповідає директор комплексу.

Фото: Фельдман Екопарк

Куди переїхали врятовані тварини

Частину тварин врятувати вдалося. Білі леви переїхали в Одеський зоопарк, ведмедів відправили в парк хижаків "Арден" у Хмельницькому, ще шість левів вирушили до притулку диких тварин під Києвом.

Фото: Фельдман Екопарк

Більшу частину птахів і тварин змогли вивезти в Екопарк "Ковалівка" під Полтавою. Біженцями стали 90 різних приматів, 22 альпака, 5 кенгуру, 2 гепарди, 3 ягуари, 2 пантери та 1 пума, північний олень, 5 бінтронгів, 15 фенек і генет, 3 тапіри, 3 валлійських кози, 5 рептилій.

Допомагали екопарку хоробрі волонтери

Допомагали співробітникам і волонтери. І часто це були люди, які до війни займалися зовсім іншими справами.

Одним з таких був Сергій. До війни він займався ремонтами, а 26 березня він під обстрілами вивозив собак з екопарку. Зізнається, що страху не було, було завдання - вивезти тварин. І під артилерією він зробив з кінологами дві ходки - вивіз всіх собак і доставив за потрібною адресою.

Ще один волонтер - Тимофій. Він закінчив кілька років тому зооветеринарну академію в Харкові. Наприкінці лютого був у Польщі, але вже на початку березня приїхав до Харкова і почав допомагати в екопарку.

Для нього стало найважливішим те, щоб звірі були нагодовані, доглянуті та в безпеці. З дикими тваринами він раніше справи не мав і багато чому навчився за лічені дні.

Загинули шестеро працівників екопарку

Під обстрілами загинуло шість співробітників. 7 березня два працівники екопарку були вбиті окупантами - вони намагалися нагодувати тварин. Ще двох знайшли пізніше - обидва були з вогнепальними пораненнями.

"Ми вважаємо, що у нас в один день на початку вторгнення загинули не дві, а чотири людини. Двоє загинули від осколків. Через деякий час знайшли тіла ще двох в заваленому старому туалеті, забарикадованому. Їх розстріляли з автоматичної зброї 5:45. В упор", - розповів Ільченко.

Фото: Фельдман Екопарк

У березні від осколків загинув ще один співробітник парку, на початку травня під обстріл потрапив 15-річний син одного з працівників. Хлопцеві відірвало ноги і його встигли довезти до лікарні, але він помер через 20 хвилин. Того ж дня поранення отримали ще три людини.

Частина території екопарку замінована

Зараз частина території екопарку замінована. Міни є в будівлях, в лісі та навіть на деревах.

"Ми знаходили протитанкові міни, протипіхотні міни, які скидали за допомогою парашутів. Дуже багато на сьогодні залишається в лісі, на території парку всіляких мін, снарядів, що не розірвалися. Багато їх в будівлях, на деревах, де вони повисали. Зараз це все ще небезпечна територія. Крім того, ми бачимо, що зараз вони знову підбираються в Екопарк", - додав директор.