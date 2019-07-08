Обернувся, але було пізно: під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця

Хлопець під час трагедії був у навушниках
У Фастівському районі Київської області поїзд наїхав на 21-річного хлопця, який йшов по шляхах і не чув складу. Молодий чоловік не почув наближення транспорту через те, що був у навушниках. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Трагедія сталася на 915 кілометрі шляху Фастів-Сорочий Брід. О 05.30 ранку хлопець повертався зі святкування Івана-Купала.
Машиніст сигналом намагався попередити, але хлопець все одно не почув. Коли він обернувся - було вже пізно. Молодий чоловік проживав в с. Мала Снітинка, до будинку йому залишалося пройти 600 метрів.
За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту). Слідство триває.
Як раніше ми писали, Укрзалізниця, яку постійно критикують за брудні туалети, мокру постіль, що капає зі стелі дощ, сквозящие вікна взимку і нестерпну спеку влітку, в цей раз здивувала пасажирів приємними бонусами.
Читайте також, як хлопчик мало не загинув у свій день народження: Укрзалізниця потрапила в новий скандал.